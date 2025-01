Vuelle Pesaro Brindisi 86-79: vittoria dopo una gara finita in salita

Pesaro, 12 gennaio 2025 – Porta a casa due punti la Carpegna Prosciutto contro Brindisi: 86 a 79. Ma al termine di una gara iniziata in discesa – anche 18 punti di vantaggio per i padroni di casa – e terminata in salita. Perché improvvisamente la formazione di Bucchi, a 6 minuti dal termine, ha azzerato tutto portandosi sul 74 pari, grazie soprattutto a due giocatori, Ogden e Allen, ma fondamentalmente in virtù di una difesa molto aggressiva che ha mandato in tilt l'attacco dei padroni di casa. Ma negli ultimi tre minuti di partita si è rivelato ancora una volta decisivo un Ahmad che per 37 minuti ha fatto il gattone sul divano. Entrata e fallo e due punti dalla lunetta: entrata e scarico per De Laurentis che deposita a canestro; entrata e di nuovo fallo ed altri due punti dalla lunetta. Con Brindisi tutta sulle spalle di Allen, ben marcato da Bucarelli, i tiri sono risultati forzati e così la Carpegna Prosciutto è riuscita a riprendersi quel margine di vantaggio che ha messo al sicuro il risultato. E per evitare tutte le sorprese ad arrotondare i margini ci ha pensato proprio Bucarelli che ha messo a segno quattro tiri liberi.

Una gara che era partita con i padroni di casa in grande spolvero e con uno Zanotti – forse il migliore tra i lunghi pesaresi – che sotto i tabelloni faceva quello che voleva. Vantaggi grassi tanto da far apparire questo match contro Brindisi una gita al mare. Invece le difese di Bucchi, soprattutto nelle ripresa, hanno messo in difficoltà la gioiosa macchina da guerra di Leka e la partita da molto facile è diventata molto difficile. Anche perché una delle prime cose che ha fatto Brindisi è stata quella di isolare Ahmad, l'uomo più pericoloso della formazione di casa. Mossa che ha riportato in vita una gara che sembrava dovesse scivolare nell'accademia. Buona la prestazione anche di Maretto tra i pesaresi che è stato molto attivo in fase difensiva, mentre King si è fatto vedere a sprazzi. Pesaro torna a correre, posizionandosi a metà classifica, dopo lo stop che ha subito sul campo di Cividale domenica scorsa, sconfitta che aveva chiuso una strisciata fatta di cinque vittorie consecutive.

Classifica

Rimini 32 punti; Cantù, Udine 30; Cividale 28; Milano 26; Rieti, Verona, Avellino 24; Forlì, Bologna 22; Pesaro 20; Orzinuovi 18; Brindisi, Torino 16; Cremona, Livorno, Vigevano 14; Cento, Nardò 10; Piacenza 6.