Vuelle senza Bucarelli ko contro Rieti: 78-85

Pesaro 9 marzo 2025 - E' terminato il viaggio di nozze. Pesaro perde in casa contro Rieti per 78 a 85. E' la terza sconfitta di fila per la formazione di Leka che ha comunque un alibi molto grosso: l'assenza di Bucarelli uno dei pochi che è in grado di difendere con una forte pressione.

Il pubblico ha fortemente contestato il metro arbitrale su alcune decisioni anche se bisogna anche aggiungere, come accade quando il livello è mediocre, che in molti casi hanno giocato di compensazione.

Una gara comunque che Rieti ha dominato anche perché è stata sempre avanti soprattutto grazie al tiro dall'arco dove sono risultati micidiali l'ex Monaldi, Palmi e Spanghero che in tre hanno messo dentro più della metà dei punti della formazione reatina.

Una partita che stava colando a picco già nel secondo quarto quando gli ospiti, proprio con il tiro da fuori, stavano mettendo zavorra ai piedi dei padroni di casa.

Mancava solo una piccola spinta per buttarli tutti nel porto. Invece tutta la formazione biancorossa è stata ripresa per i capelli dal solito Ahmad autore di 24 punti con sopra 5 assist e 4 palle recuperate che ha riportato la gara in linea di galleggiamento.

Ma senza Bucarelli Leka ha sofferto più del dovuto nel contenere i tiratori di Rossi, tanto che ha dovuto fare un marcamento a uomo con Lombardi (ala pivot) proprio sopra l'ex Monaldi (1,85 cm).

Una partita ripresa per i capelli sfugge poi dalle mani della squadra di casa negli ultimi 120 secondi, due giri di lancette, quando Rieti riesce in un'impresa quasi storica: con i rimbalzi d'attacco riesce a giocare per 5 volte la stessa azione.

Bravissimi dall'arco i giocatori reatini mentre Pesaro alla fine colleziona un 9 su 24 dall'arco pari al 37,5 per cento contro il 16 su 31 degli ospiti che equivale ad un 51,6%.

Come è ormai prassi consolidata perso anche il duello sotto i tabelloni dove la Vuelle ha arpionato 29 palle contro le 33 degli ospiti.

Adesso la palla va in tribuna e cioè nelle mani della società anche perché a questo punto, visto anche il duro finale di stagione, è in pericolo anche l'accesso ai playoff.

Il tabellino

Carpegna Prosciutto 78

Real Sebastiani 85

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Petrovic 5, Cornis ne, Reginato ne, Maretto 8, Imbrò 9, De Laurentiis 6, King 14, Bucarelli ne, Lombardi 10, Zanotti 2, Ahmad 24. All. Leka.

REAL SEBASTIANI RIETI: Spencer 15, Piunti 8, Sarto 1, Lupusor 6, Viglianisi, M.Cicchetti ne, Piccin 5, Monaldi 13, Palmi 23, A.Cicchetti, Spanghero 14. All. Rossi.

Arbitri: Foti, Costa e Gai. Parziali: 22-22, 41-48, 65-70.

Tiri liberi: Pesaro 11/15, Rieti 11/14. Tiri da 3 punti: Pesaro 9/24, Rieti 16/31. Rimbalzi: Pesaro 29, Rieti 33. Tecnico a Leka. Usciti per falli: Ahmad. Spettatori: 4.677.