Basket Serie A, cestista di Prato convocato dalla Nazionale cinese

Prato, 2 maggio 2024 - Compirà 19 anni il prossimo settembre e a momenti ci si sorprende della sua età, perché il suo nome circola ormai da un biennio fra gli addetti ai lavori come uno dei prospetti più interessanti del basket italiano. Il diretto interessato sembra però intenzionato ad assecondare le sue origini cinesi, al momento: proprio pochi giorni fa è stato infatti convocato dalla Cina per un collegiale. L'ascesa di Wei Lun Zhao, cestista classe 2005 nato a Prato, sembra ad ogni modo proseguire a pieno ritmo. Alto 182 centimetri per 74 chili di peso, già nel 2021/22 aveva esordito in Serie A, non ancora diciassettenne con l'Openjobmetis Varese. Nel corso delle ultime stagioni con la società lombarda ha incrementato il bottino di presenze, riuscendo anche a segnare i suoi primi tre punti e ad esordire in Europe Cup. Si sta comunque facendo valere in Serie B Interregionale ed avrebbe dovuto guidare il sodalizio lombardo anche alla Finali Nazionali U19 di Chiusi. Ma ha quanto sembra scelto alla fine di non partecipare alla competizione giovanile, per rispondere alla convocazione del commissario tecnico della Nazionale maggiore cinese Sasha Djordjevic, sotto i cui occhi si allenerà per i prossimi giorni. Non è tutto, perché stando a quanto trapela dalla Lombardia, il suo futuro potrebbe essere lontano dall'Italia anche a livello di club: sul play diciottenne si sarebbero infatti posati gli occhi del Bayern Monaco, che lo vorrebbe per la propria "academy". La Pallacanestro Varese potrebbe quindi trovarsi a dovergli presentare una nuova offerta, per prolungare l'attuale accordo.

G.F.