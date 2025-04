Wetech’s Fides Montevarchi domina la Serie C Toscana: battuta Pallacanestro Prato 90-75

Penultima della stagione regolare nella Conference Nord Ovest di basket, il girone B della Serie C Toscana, e la Wetech’s Fides Montevarchi, imprendibile capolista, batte per 90 -75 anche la Pallacanestro Prato, seconda forza del torneo. Era l’ultima gara casalinga dei gialloverdi che hanno conquistato la 24esima vittoria su 25 incontri (l’unico k.o. con Sancat Firenze) e si accingono, in vista dei play-off, a chiudere la prima fase domenica prossima alle 18 ad Agliana.

Contro un ottimo avversario, sebbene staccato ora di 12 lunghezze in classifica, i valdarnesi sono apparsi contratti in avvio e i lanieri, nonostante gli acciaccati Smecca e Salvadori nel roster solo per onor di firma, hanno preso subito in mano la sfida approdando al riposo sul 45 – 40 a favore. Al ritorno sul parquet la reazione fidessina non si è fatta attendere e dopo il sorpasso alla fine del terzo game il 27 – 14 del quarto tempino ha sancito la supremazia dei ragazzi di Riccardo Paludi: "Abbiamo prevalso in una partita dal doppio binario – ha commentato il coach dei montevarchini alla sirena – e fino all’intervallo non ci siamo espressi come sappiamo fare. Nella ripresa, invece, la squadra ha fatto leva sulle proprie qualità meritando il successo. In vista dei prossimi impegni e dei play-off mi aspetto due cose da un gruppo che ha saputo marciare a ritmi straordinari: umiltà e piedi per terra".

In graduatoria la Wetech’s è salita a quota 48 e punta a raggiungere i 50 punti, pur se ad Agliana si troverà di fronte un team agguerrito.

Giustino Bonci