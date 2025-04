XV International Tournament Città di Ferrara: al via il prestigioso torneo Under 13

È stato presentato ieri mattina il XV International Tournament "Città di Ferrara" organizzato dalla Despar 4 Torri. Il tradizionale torneo di San Giorgio prenderà il via giovedì 24 aprile alle ore 14 con le prime partite, per poi chiudersi domenica 27 con la palla a due della finalissima alle ore 17.

A contendersi la quindicesima edizione del prestigioso torneo riservato alla categoria Under 13, considerato una vera e propria finale nazionale di categoria, saranno Vis 2008 Ferrara, Cedevita Olimpia Lubiana, Sg Fortitudo, Umana Reyer Venezia, Basket Roma, Bsl San Lazzaro, Emil Banca Virtus Bologna, Orange1 International Bassano, Pontevecchio Bologna, Pallacanestro Reggiana Academy, Solid World Basket Treviso e Petrarca Padova.

"L’impegno della nostra società verso i ragazzi prosegue da quasi ottant’anni – le parole del presidente Matteo Bertolini –, e questo torneo dà a loro la possibilità di confrontarsi ad alto livello nel panorama nazionale e internazionale. Ma non solo: avranno modo di divertirsi, di condividere insieme momenti di svago e di stare insieme, in una competizione sana e sportiva. Poi, al centro c’è Ferrara come città, che non sta vivendo lo splendore cestistico di una volta: questo, insieme a quelli che stanno compiendo le altre società ferraresi, è un piccolo passo, sperando che sia un buon punto di partenza per costruire qualcosa di importante, coinvolgendo tutte le realtà della nostra provincia".

Nelle edizioni precedenti per il ‘Città di Ferrara’ sono passati giocatori che militano tuttora in Serie A, e anche quest’anno il talento non mancherà.

La manifestazione si disputerà tra il Pala Aeffe, casa della 4 Torri, ed il Palapalestre di viale Tumiati.

j.c.