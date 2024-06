Zampini nel mirino di Treviso e Cremona. Forlì prova a rispondere con Monaldi

Il mercato estivo in serie A2 comincia a muoversi. Sono arrivate le prime ufficialità (Brindisi ha firmato Niccolò De Vico e Andrea Calzavara), le indiscrezioni si rincorrono e anche Forlì, messa da parte l’amarezza per l’eliminazione dai playoff, prepara le prime mosse. Approcci e sondaggi in cerca di nuovi innesti, ma anche e soprattutto ‘chiacchiere’ con i protagonisti dell’ultima stagione per conoscere le loro intenzioni e capire se il rapporto potrà proseguire.

Il nome su cui sono puntati i riflettori è indubbiamente quello di Federico Zampini. Il classe ’99 è stato la grande rivelazione dell’ultima annata, autore di un campionato sopra le righe dopo una carriera costellata da continui infortuni e stop. Zampini ha trovato grande continuità nelle prestazioni, al punto da attirare su di sé le attenzioni di diversi club anche dal piano di sopra. È legato alla Pallacanestro 2.015 da un contratto biennale, con scadenza dunque fissata al giugno 2025, con escape però in caso di chiamata proprio dalla serie A.

Forlì, naturalmente, non aspetta altro che una sua conferma. Ma deve guardarsi le spalle da due agguerritissimi club: Treviso e la Vanoli Cremona. I veneti cercano un alter ego di Zanelli, mentre la squadra di Demis Cavina ha salutato Denegri (è andato a Tortona) e replicherebbe volentieri il ‘furto’ di Adrian di dodici mesi fa. Treviso pare in questo momento leggermente favorita nella corsa a Zampini, ma ogni scenario è ancora possibile, compresa la permanenza in Romagna. La decisione definitiva del giocatore dovrebbe arrivare nei prossimi sette giorni.

Nel caso in cui Federico salutasse la compagnia, l’Unieuro dovrà guardarsi intorno e cercare un sostituto del play-guardia. A cui dovrà poi aggiungersi un ulteriore pariruolo, considerando anche la partenza di Fabio Valentini (diretto a Torino?). E proprio nel reparto esterni, stando alle indiscrezioni, si concentrano in questo momento le maggiori attenzioni del club. Così, Forlì avrebbe messo nel mirino Diego Monaldi, classe ’93 di lunga militanza in serie A2 (ha firmato le recenti promozioni di Napoli e Scafati) in uscita da Udine. La concorrenza però non manca: su tutte la Real Sebastiani Rieti, che pare in vantaggio. Lì il giocatore ritroverebbe coach Alessandro Rossi.

La permanenza di Zampini, insomma, è il primo vero nodo da sciogliere dell’estate forlivese. A cascata andrà poi verosimilmente a comporsi il reparto esterni forlivese, perlomeno nella sua fisionomia tecnica.

Per quanto riguarda i lunghi, da valutare la conferma di Davide Pascolo (alla luce del contratto di Daniele Magro), al pari di quella di capitan Daniele Cinciarini. Per entrambi non mancano le offerte. Infine, capitolo Andrea Fabrizi: l’assistente di coach Martino avrebbe già declinato l’offerta di capoallenatore a Ravenna: salvo sorprese, resterà sulla panchina Unieuro.