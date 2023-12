Zappi "La Virtus ha tante frecce al suo arco"

Battendo Padova la Virtus si è regalata un Natale sereno, ma soprattutto una strada che porta al derby del 7 gennaio decisamente più agevole. Andare alla pausa con una battuta d’arresto sul groppone avrebbe creato più d’uno stato d’ansia a una squadra che fin qui ha vissuto un girone d’andata condensato da più ombre che luci.

La V imolese vista con i veneti ha giocato in maniera convincente e vinto in maniera larga, ora toccherà ad Aglio e compagni creare i presupposti per dare continuità a questo risultato. Un 99-71 che può essere la svolta della stagione giallonera, questo sarà il tempo a dirlo: "Abbiamo giocato la gara che volevamo fare – commenta coach Mauro Zappi –, una partita fatta con un’attenzione e un’energia che non mi stupiscono. Ho sempre creduto in questi giocatori e questi uomini, è stato bello allenarli nella settimana che ha portato alla gara disputata con Padova in casa al PalaRuggi. I miei ragazzi sono stati bravi nel mettere in campo quello che avevo chiesto fino dal primo giorno in cui siamo insieme. La Virtus che ha battuto Padova ha fatto una bella partita e di questo siamo tutti contenti".

La sfida contro la formazione di De Nicolao ha esaltato il concetto di squadra: "Il match si è chiuso con sei giocatori in doppia cifra, ben 21 assist e tante altre voci statistiche che vanno a confermare i buoni segnali arrivati in questa sfida pre natalizia. Dico ancora grazie ai miei ragazzi, dobbiamo a loro questa bella affermazione condita da una buona prestazione. Sono stati veramente stupendi, e questo mi rende contento per avere preso in mano il gruppo un mese fa quando il club mi ha affidato la conduzione tecnica".

Era troppo importante per i gialloneri andare alla pausa con due punti in saccoccia, per il morale, ma soprattutto per mettere a posto la classifica e questa è la cosa che conta essenzialmente di più: "Pensiamo a goderci questa bella vittoria, due punti che ci hanno permesso di passare il Natale con il sorriso sulle labbra. Siamo un gruppo che deve ragionare con i piccoli passi, contro Padova ne abbiamo fatto uno in avanti. Ognuno di noi deve pensare solamente a lavorare senza guardare gli altri, a Bisceglie avevamo dato un ottimo segnale, poi sono arrivate le sconfitte interne, e l’inciampo di Mestre. Stavolta c’è stata la vittoria sperata, ottenuta da un gruppo che ha tante soluzioni tattiche e si è arricchito con l’arrivo di Fiusco. Qui tutti possono essere protagonisti, nell’arco ci sono tante frecce da potere sfruttare".

Prossimo obiettivo il big match del 7 gennaio contro l’Andrea Costa.