2ª E 3ª CATEGORIA: vetto super nel ’presidenti’. Cerredolese e Barcaccia giocano la finale di Coppa

Sarà Cerredolese-Barcaccia la finale provinciale della Coppa Emilia di Seconda categoria (14 gennaio). Il club appenninico piega (1-0) una Campeginese giù di corda: decisivo un penalty a inizio ripresa imbucato da Guido Guidetti. Roulette dei rigori ok per la Barcaccia che supera la Virtus Calerno dopo il botta e risposta nei due tempi dei cugini Stefano e Carmine Falbo.

Successo inutile per il Puianello che manca il ripescaggio ai quarti del Memorial Presidenti di Terza come miglior seconda per una rete a vantaggio dei parmensi del Team Corcagnano. Il double di Kokolari stende la Plaza Montecchio che aveva riequilibrato con lo shoot al sette di Lusetti. Goleada decisiva invece per il Vetto ai danni del RamisetoLigonchio che consegna il pass come miglior seconda agli enzani trascinati dalla tripletta di Briselli e dal penalty di Mungo; fra i locali nota positiva pure il recupero da un lungo infortunio dell’esterno d’attacco Passerini, out da marzo. Nulla da fare per un Collagna in affanno che lascia via libera agli Amici di Davide a segno con Lodi, Belbusti e Beretti. Vittoria platonica per il Cadelbosco, eliminato nonostante i 6 punti raccolti: Delprete e Iemmi firmano l’hurrà sul Biasola che accorcia con Gaglione.

Coppa Emilia (semifinali): Cerredolese-Campeginese 1-0; Virtus Calerno-Barcaccia 1-1 (3-4 d.c.r.).

Memorial Presidenti

Girone 1: Montebello-MT 1960 1-4; Team Corcagnano-Vigatto 5-0. Classifica: M.T. 1960 9; Team Corcagnano 6; Montebello, Vigatto 1. Girone 2: Inter Club Pr-S.Ilario 1-2; Milan Club Pr-Audace Pr 3-1. Classifica: S.Ilario 9; Milan Club Pr 4; Inter Club Pr 2; Audace Pr 1. Girone 3: Cavriago-Fogliano 4-0; Puianello-Plaza Montecchio 2-1. Classifica: Cavriago 7; Puianello 6; Plaza Montecchio 4; Fogliano 0. Girone 4: Cadelbosco-Biasola 2-1; Invicta Gavasseto-Fosdondo 2-0. Classifica: Fosdondo, Cadelbosco 6; Invicta Gavasseto 4; Biasola 1. Girone 5: Felina-Sporting Tre Croci 1-2; Gatta-Casalgrandese 4-4. Classifica: Casalgrandese 7; Sporting Tre Croci 6; Felina 3; Gatta 1. Girone 6: Collagna-Amici di Davide 0-3; Vetto-RamisetoLigonchio 4-0. Classifica: Amici di Davide, Vetto 6; RamisetoLigonchio 4; Collagna 1.

Federico Prati