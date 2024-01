74ª Viareggio Cup. Stamani c’è il sorteggio. E arriva pure l’Avellino

La 74ª Viareggio Cup vedrà partecipare 24 squadre: l’ultima adesione è quella dell’Avellino. La migliore prestazione degli irpini al Torneo risale al 1982, quando arrivarono al quarto posto dopo avere perso la semifinale contro la Fiorentina ai calci di rigore e la finale di consolazione con il Dukla Praga per 1-0. Fra i protagonisti di quella squadra c’era anche il compianto attaccante Gigi Marulla, che vinse la classifica dei cannonieri con Paolo Monelli della Fiorentina.

Oggi intanto è il grande giorno del sorteggio. Stamani alle ore 11, nella sala di rappresentanza del comune di Viareggio, si svolgerà infatti il sorteggio per la composizione dei 6 gironi da 4 squadre della manifestazione maschile (che quest’anno torna ad essere riservata alle formazioni Under 18) che avrà inizio lunedì 12 febbraio per poi concludersi lunedì 26 febbraio, due giorni dopo la chiusura del Carnevale di Viareggio. Il sorteggio della Viareggio Women’s Cup invece si terrà la prossima settimana contrariamente a quanto in precedenza indicato per oggi. Il torneo femminile (giunto alla sua 5ª edizione) si svolgerà da martedì 13 a martedì 20 febbraio, anche quello in pieno periodo di Carnevale. Dovrebbero essere 8 le squadre partecipanti.