91° minuto - Qui Ghiviborgo. Lelli: "Orgoglioso»

Soddisfazione in casa Ghiviborgo per lo scampato pericolo. "Orgoglioso dei ragazzi – esordisce Lelli (foto sopra) – che hanno messo in campo tanta determinazione e voglia di vincere. Bello vederli lottare su ogni pallone, a tratti quasi commoventi, contro un avversario forte e quadrato come il Tau. Sono molto soddisfatto della prestazione e del risultato, giusto a mio modo di vedere, visto che perdere non avrebbe rispecchiato quanto si è visto in campo". "Meglio il Ghivi nella ripresa? Sicuramente sì – aggiunge il trainer – ; nel secondo tempo abbiamo pressato di più, abbiamo avuto più possesso palla, dominando sul piano del palleggio. I tanti giovani si sono comportati bene".

Felice anche l’ex Tommaso Carcani, per il suo 12° centro stagionale. "Mi capisco al volo – dice – con Orlandi che mi ha servito una gran palla, sono riucito a girarla bene: un pareggio più che meritato. A volte potevamo fare meglio, ma, sul piano della manovra, siamo sempre stati propositivi. Personalmente sono migliorato molto in questa stagione, sia sotto l’aspetto calcistico che umano, grazie a Lelli".

Flav. Berl.