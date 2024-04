91° minuto - Qui Tau. Venturi: "Peccato»

Un po’ di delusione nelle file del Tau, come traspare dalle parole del tecnico Simone Venturi. "Un risultato – afferma – che ci lascia molto amaro in bocca. Meritavamo la vittoria e ci siamo andati vicinissimi; peccato non aver portato a casa l’intera posta in palio, anche se un punto qua è, comunque, positivo". "Abbiamo fatto – puntualizza Venturi (foto sotto) – una buona prima parte di primo tempo, mentre nelle seconda ci siamo abbassati un po’ troppo. Ho cambiato qualcosa e nella ripresa siamo andati meglio. Il Ghiviborgo ha avuto più possesso palla, ma, sul piano delle occasioni, abbiamo concesso quasi niente, ad eccezione della palla persa da Zini in avvio che ha portato Carcani davanti al portiere, bravo in uscita. Siamo stati più pericolosi fino al gol, meritato; dovevamo gestire meglio".

"Ora – chiude il trainer – dobbiamo andare avanti per la nostra strada: fare più punti possibile per conquistare i play-off che sarebbero un traguardo prestigioso per il nostro club e che premierebbe un gruppo che sta lavorando sodo per finire in bellezza il campionato".

F. B.