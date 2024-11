A "Braccioni" verso il gol. Fratelli bomber per un giorno

In Prima categoria, a conferma dell’equilibrio, la decima giornata ha fatto registrare ben cinque pareggi. Delle tre vittorie due sono arrivate da chi giocava in casa. Al comando della classifica per la quinta domenica consecutiva c’è il San Costanzo che sabato è stata fermato sul risultato di parità dalla Nuova Real Metauro. Al secondo posto (a meno 2) staziona l’Atletico Mondolfo, al terzo (a meno 3) l’Avis Montecalvo e la Nuova Real Metauro. Momento no per il Tavernelle alla sua terza sconfitta consecutiva.

I numeri. L’unica imbattuta del girone è la capolista San Costanzo. Gli attacchi più prolifici del girone sono quelli dell’Avis Montecalvo e della Nuova Real Metauro (20 gol), ha segnato meno di tutti l’Apecchio (solo 2 reti, foto in alto). Il Peglio e l’Atletico Mondolfo vantano la miglior difesa del torneo (solo 7 le reti subite).

I fratelli del gol. Nel match di sabato tra Muraglia-Peglio che alla fine del primo tempo vedeva in vantaggio i locali per 2 a 0, nella ripresa sono saliti in cattedra gli ospiti e grazie alla verve realizzatrice dei fratelli Braccioni hanno riportato il risultato in equilibrio (2 a 2 il finale). Andare in gol per i due non è mai stato un problema ma segnare in una partita con la stessa maglia non capitava più da 16 anni, da quando militavano nell’Urbania e giocarono assieme la finale playoff di Promozione (2008). Luca è un centrocampista avanzato classe 1987 specializzato nei calci piazzati e autore finora di 4 reti, Mattia è invece un attaccante classe 1988, rapido e prolifico nelle marcature.

I bomber. La classifica cannonieri dopo 4 partite è la seguente: 8 reti: Federico Benvenuti (San Costanzo). 5 reti: Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna), Giovanni Caso (Csi Delfino Fano), Cosimo De Gennaro (Pantano Calcio)e Michele Rossini (Atletico Mondolfo). 4 reti: Mattia Pagnini (Pantano), Pietro Pedini (Nuova Real Metauro), Matteo Dionisi (Tavernelle), Salvatore Saurro (San Costanzo), Lorenzo Elezaj (Osteria Nuova), Niccolò Orciani (Atletico Mondolfo 1952), Simone Bracci (Nuova Real Metauro), Domenico Ottaviani (Audax Piobbico), Matteo Galdenzi (Csi Delfino) e Luca Braccioni (Peglio). Seguono con 3 reti a testa ben 17 calciatori.

La squadra della settimana. 1)Fabbri (Viridissima Apecchio), 2)Ballotti (Pantano Calcio), 3)Pontellini (Osteria Nuova), 4) Rossini Atletico Mondolfo 1952), 5) Marco Rocco (Mercatellese), 6)Fraternali (A.Montecalvo), 7) Galdenzi (Csi Delfino Fano), 8)Cabello (Muraglia), 9) Ottaviani (Audax Piobbico), 10)Alessandri (Falco Acqualagna), 11)Cecchini (Maior). All. Carmine Vitelli (Csi Delfino Fano).

Amedeo Pisciolini