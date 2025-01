A caccia del 13. La Correggese non vuole più fermarsi

Prima domenica del 2025 con tutto il calcio dilettanti in campo (ore 14.30). Già terzo round del girone discendente per Eccellenza e Promozione, inizio del ritorno per la Prima categoria, mentre Seconda e Terza completano l’ultima d’andata sospesa per pioggia e neve lo scorso 8 dicembre.

Big-match e derby per la Serie A dei Dilettanti: la capolista Correggese, dove rientra da squalifica lo stopper Benedetti, insegue il 13° hurrà in stecca ospitando al "Borelli" lo Zola Predosa, unica altra formazione imbattuta del girone al pari dei biancorossi. Sempre nella Bassa tiene banco l’atteso Fabbrico-Rolo coi locali su di giri per il blitz di Salso, mentre gli ospiti hanno preso solo complimenti nella sfida con la Correggese. Obiettivo primo successo nel nuovo anno per Brescello Piccardo e Arcetana. Col nuovo acquisto Carrer pronto al debutto in attacco, la Vianese affronta la lunga trasferta piacentina di Agazzano per vendicare il pesante 0-3 dell’andata. Cruciale scontro salvezza casalingo per lo Sporting Scandiano che attende il Gotico Garibaldina.

In Promozione il Bibbiano/San Polo chiede aiuto alla Bagnolese che rende visita alla capolista Bobbiese; sempre nel piacentino un Vezzano protagonista di un bis di hurrà cerca conferme a Carpaneto. Punti pesanti in palio al "Notari" per la sfida tutta reggiana Montecchio-Boretto. Nel girone B match proibitivo per la Sammartinese, ancora falcidiata dalle assenze ma almeno ritrova il difensore Pederzoli, che riceve lo schiacciasassi modenese Atletic CdR Mutina dei reggiani Vacondio e Hoxha. Pronostico da tripla invece per la sfida tutta fra Riese e Baiso/Secchia dove entrambe cercano rilancio dalle rispettive sconfitte casalinghe del mercoledì infrasettimanale.

In Prima categoria la matricola Atletico Bibbiano Canossa tende l’imboscata nel suo fortino del "Bedogni" alla capolista Team Traversetolo del difensore ex di turno Capanni. Spareggio per il terzo posto al "Valeriani" fra la Rubierese dell’ex di turno Andrea Vezzani e la Virtus Libertas. Promette scintille il sempre sentito derby salvezza del "Lusuardi" fra Campeginese e Boca Barco. Rilanciato dal successo dell’Epifania, l’Atletic Progetto Montagna cerca continuità contro l’inguaiata Povigliese. Distanti poche centinaia di metri in linea d’aria le big di Seconda categoria: rischia sul sintetico di Chiozza la regina Celtic Cavriago contro il tonico Real Casina, mentre al "Torelli" lo United Albinea affronta il big-match col Fellegara.

In Terza categoria il Cavriago, appaiato ai cugini dello Sporting Cavriago ma davanti grazie al successo nello scontro diretto pre-natalizio, è impegnato nel testacoda col Rivalta, mentre i rivali devono neutralizzare il Fogliano.

Eccellenza

Agazzanese (29)-Vianese (32); Brescello Piccardo (34)-Arcetana (22); Correggese (45)-Zola Predosa (35); Fabbrico (22)-Rolo (16); Sporting Scandiano (17)-Gotico Garibaldina (17).

Promozione

Girone A: Bobbiese (37)-Bagnolese (23); Carpaneto (20)-Vezzano (32); Fidenza (15)-Bibbiano/San Polo (36); Luzzara (26)-Monticelli (19); Masone (18)-Sorbolo Biancazzurra (21); Montecchio (26)-Boretto (26). Girone B: Campagnola (38)-C.Rangone (28); Casalgrande (25)-United Carpi (16); Castellarano (38)-San Felice (14); Riese (33)-Baiso/Secchia (32); Sammartinese (27)-Atletic CdR Mutina (50).

Prima categoria

Girone B: Atletico Bibbiano Canossa (23)-Team Traversetolo (32).

Girone C: Atletic Progetto Montagna (10)-Povigliese (16) sul sintetico di Castelnovo Monti ore 15; Campeginese (14)-Boca Barco (19); Campogalliano (33)-Original Celtic Bhoys (7); Corlo (10)-Guastalla (28); Daino S.Croce (17)-Solierese (20); Madonnina (20)-Virtus Correggio (36); Rubierese (31)-Virtus Libertas (31).

Seconda categoria

Girone D: Fc 70 (12)-San Faustino (20); Reggiolo (17)-Virtus Calerno (19); Santos 1948 (7)-Rapid Viadana (18); Saxum United (20)-Virtus Mandrio (24); Virtuts Bagnolo (7)-Novellara (27).

Girone E: Cerredolese (18)-Carpineti (18); Consolata (13)-Casalgrandese (16); Fellegara (22)-United Albinea (25) ore 17.30; Montecavolo (16)-Boiardo Maer (14); Puianello (10)-Borzanese (21); Real Casina (20)-Celtic Cavriago (28) sul sintetico di Chiozza ore 16.

Terza categoria

Cadelbosco (23)-Sporting Tre Croci (27); Cavriago (32)-Biasola (7); Collagna (15)-Vetto (14); Felina (14)-Plaza Montecchio (17); Fogliano (15)-Sporting Cavriago (32); Invicta Gavasseto (13)-Rivalta (20); Ramiseto/Ligonchio (12)-Amici di Davide (20).