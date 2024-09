A caccia del bis. Il Tolentino insegue a Fabriano il secondo successo esterno

Il Tolentino fa visita oggi (ore 15.30) al Fabriano Cerreto. Entrambe le formazioni hanno tre punti in classifica, però i cremisi sono reduci dalla sconfitta interna con l’Osimana, mentre i fabrianesi hanno ritrovato il sorriso grazie al successo sul campo del Montefano. I "cartai" si presentano quindi con rinnovato entusiasmo dopo il difficile avvio di campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Matelica. I progressi sono dovuti anche all’innesto degli ultimi arrivi: Trillini, Conti e Peluso. In casa cremisi, invece, serve un pronto riscatto. L’allenatore Paolo Passarini può far leva comunque sul morale della squadra che si è risollevato in virtù della qualificazione in Coppa, arrivata mercoledì scorso ai danni del Montegranaro. Il Tolentino - con l’ex di turno Tizi - punta a un risultato positivo, con un pensierino al secondo successo esterno stagionale dopo quello ottenuto a Montecchio. Per la trasferta il tecnico cremisi ha convocato i portieri Bucosse e Palazzo, i difensori Barilaro, Di Biagio, Mariani, A. Salvucci, Strano, Testiccioli e Tomassetti, i centrocampisti Badiali, Manna, Pottetti, Ruani, Naddeo, Tizi e Tortelli, gli attaccanti Moscati, Lovotti e Pesaresi. Inoltre, figura nell’elenco anche il giovane difensore Matteo Salvucci che nella gara di ritorno di Coppa Italia, in quel di Trodica, ha esordito in prima squadra. Passarini lo ha schierato nella formazione titolare e lui ha fatto un’ottima prestazione. Salvucci, classe 2005, è cresciuto nel settore giovanile e nella Scuola calcio del Tolentino. Dunque, un altro interessante giocatore della cantera cremisi. A Fabriano non ci sarà invece il centrocampista Capezzani.

m. g.