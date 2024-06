A Grassina arriva Betti. E il Luco cala il poker

In serie D, il Figline ha confermato Jacopo Pagnini, portiere, Feerico Simonti difensore, Tommaso Degl’Innocenti, Leonardo Torrini e Lorenzo Cavaciocchi centrocampisti; Pietro Bruni attaccanti. In uscita il portiere Emanuele Conti, i difensori Davide Sesti e Federico Ficini passano al Montevarchi. Il fiorentino Gabriele Kernezo, ex San Donato e Piacenza giocherà nel Follonica Gavorrano. Un altro fiorentino, il bomber Vieri Regoli andrà a Livorno di Paolo Indiani.

In Eccellenza c’è da segnalare un’altra new entry in casa Grassina. Si tratta di Lorenzo Betti (’97) attaccante ex Terranuova Traiana, quest’anno al Foiano, che va ad irrobustire il pacchetto offensivo dei rossoverdi. Novità alla Lastrigiana: il diesse Gambadori è in trattativa con Sebastian Mihilli (’03) attaccante ex Montespertoli e Fucecchio, mentre Andrea Piccione (’01) centrocampista resterà ancora biancorosso.

Per la Promozione, a Luco sono arrivati: Francesco Cavicchi (’02) attaccante ex San Piero e Spartaco Banti Barberino, Pietro Turini (’00) centrocampista ex Porta Romana, Gabrielli (’06) Cattolica Virtus e Alessandro Marini difensore. Colpo grosso del Pontassieve in attacco con Monsef Bourezza (’97) del Firenze Ovest. Nel Dicomano del tecnico Diotaiuti ci sono le conferme di Fabbri, Nardoni, Caramelli, Maionchi, Bacocci, Marchese e di Coli. Il Firenze Ovest avrebbe concluso per Jacopo Mari (’02) centrocampista dello Zenith Prato e con lo Scandicci ci sarebbe una trattativa per Daniele Manetti, (’05) centrocampista. Riconfermati di Christian Giannini attaccante e Niccolò Ciofi difensore. In casa Lebowski ci sono gli arrivi di Iacopo Mina dal Fiesole (’02) esterno di difesa ex Montespertoli e di Lorenzo Cianferoni, centrocampista ex Luco. La Settignanese conferma di aver ingaggiato Alessandro Vecchi, attaccante (’98) proveniente dall’Affrico e Alessio Toccafondi dall’Audace Galluzzo. Infine, in casa della neo promossa Cubino, il direttore sportivo Pablo Romagnoli e il riconfermato allenatore Jacopo Bonciani sono al lavoro per rinforzare la rosa.

Giovanni Puleri