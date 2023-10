A segno Pregnolato e Pignatti. Per la Mutina in rete Gollini. Camposanto ok. Vittoria in dieci

VIRTUS CAMPOSANTO

2

CDR MUTINA

1

V. CAMPOSANTO: Aloè, Azindow, Pjolla, Mensah M., Pignatti, Mensah M.A., Mogavero (78’ Grazia), Natali, Momodu (91’ Ed Darraj), Pregnolato (64’ Amadori), Tecku (78’ Cirami). A disp. Benetti, Ofosu, Bozzani, Telicki. All. Luppi.

CDR MUTINA: Mawuli, Ziliani, Ligabue (64’ Farina), Cipolli, Vignocchi, Ognibene (85’ Bonvicini M.), Depietri (69’ Bonvicini F.), Turci (46’ Gollini), Teggi (34’ Paltrinieri), Pilia, Nadiri. A disp. De Chirico, Shanableh, Lazzaretti, Guilouzi. All. Greco.

Arbitro: Astorri di Piacenza

Reti: 32’ Pregnolato, 70’ (rig.) Pignatti, 80’ Gollini

Note: espulso al 73’ Pignatti per doppia ammonizione; ammoniti Gollini e mister Greco

Seconda pesantissima vittoria stagionale per il Camposanto, che lascia il penultimo posto, e secondo stop in 3 gare per la Cdr Mutina, che scivola a -7 dalla vetta. Parte meglio la Cdr che sfiora il gol con Cipolli e Nadiri, ma alla prima occasione al 32’ la Virtus passa: è Pregnolato che, dopo due tiri dei compagni a colpo sicuro ma ribattuti, mette in rete da centro area. Al 40’ si ferma per infortunio Teggi e al suo posto entra Paltrinieri. Nella ripresa Greco perde anche Ligabue (caviglia) e la squadra di Luppi inizia di nuovo col piglio giusto senza però pungere, fino al 70’ quando Momodu difende bene la palla in area, Farina non riesce a contenerlo ed è costretto a tenerlo per la maglia. L’arbitro fischia il rigore che Pignatti trasforma con freddezza.

Poco dopo lo stesso Pignatti in un contrasto nell’area avversaria compie un fallo che l’arbitro ritiene da giallo ma, essendo già ammonito, viene espulso. Da qui la squadra ospite forte dell’uomo in più costringe la squadra di casa alla difensiva e a 10’ dalla fine trova il gol che riapre i giochi con Gollini, senza però trovare la stoccata nel finale per il pareggio.