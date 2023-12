"Abbiamo dominato, ma non basta"

In Eccellenza c’è del rammarico in casa delle tre pesaresi per il risultato di domenica. Il pareggio dell’Urbino ad Osimo è del direttore generale del team ducale Ivan Santi: "Sapevamo che era una partita difficile contro una squadra che ha un potenziale offensivo importante. Alla fine sono due punti persi sia per come è andato il match dove non abbiamo praticamente rischiato nulla sia per il rigore sbagliato a cinque minuti dal termine che probabilmente avrebbe portato alla vittoria. Peccato perché ancora una volta annotiamo il loro portiere migliore in campo ed una prestazione maiuscola dei ragazzi. Campionato stranissimo dove regna un grande equilibrio ma abbiamo dimostrato di meritarci questo secondo posto. Ora abbiamo bisogno della sosta per ricaricare le pile perché alla ripresa il 7 gennaio avremo lo scontro in casa contro la corazzata Civitanovese". A questo proposito la Civitanovese è prima in classifica assieme al Chiesanuova, l’Urbino è secondo a meno 1 dalle due.

La K Sport Montecchio Gallo contro il Chiesanuova dopo essere passata in vantaggio ha subito la reazione degli avversari ed è ritornata a mani vuote da questa trasferta. "Grande delusione – ammette il direttore generale Matteo Mariano – in seguito alla trasferta di Chiesanuova disputata al San Giobbe di Filottrano, campo attualmente in pessime condizioni. Avevamo di fronte un’ottima squadra e lo dimostra il fatto che con questi tre punti si è guadagnata il primato in coabitazione della Civitanovese, ma è una sconfitta che brucia in quanto siamo stati in vantaggio per ottanta minuti e dopo avere fallito in maniera clamorosa il goal del raddoppio, abbiamo subito il goal del pareggio con un grande goal di Sbarbati, viziato però da una posizione irregolare dello stesso attaccante in avvio di azione. Addirittura poi qualche istante più tardi Defendi su punizione ci ha punito oltre modo. Abbiamo avuto anche due occasioni per pareggiarla ma probabilmente per noi non era giornata. Adesso ricarichiamo le batterie in vista della prima giornata di ritorno a Castelfidardo".

L’Urbania è ritornata sconfitta da Montefano. Un team quello di Mariani che proprio in casa sta raccogliendo punti preziosi per la sua ottima classifica (terza piazza). "Speravamo di chiudere il girone d’andata in maniera migliore – dice il giorno dopo il diesse durantino Stefano Maggi – peccato per il blackout finale che ha compromesso ciò che di buono avevamo fatto nei 75’ precedenti. Detto ciò giriamo a 21 punti, un punteggio che ci teniamo ben stretto, consapevoli anche delle tante vicissitudini negative che abbiamo affrontato". L’Urbania in questa prima parte del torneo falcidiata da tanti infortuni, domenica ad esempio mancavano Temellini, Marengo e Zingaretti per infortunio e Carnesecchi e Mangiarotti per squalifica. La graduatoria comunque è cortissima (l’Urbania è a meno 5 dalle due capolista) e con un po’ di fortuna in più e meno assenze sarà possibile recuperare. Il campionato di Eccellenza ritornerà domenica 7 gennaio 2024 con la prima di ritorno. Amedeo Pisciolini