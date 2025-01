Academy, inizio in salita. Sul Titano passa l’Arezzo

Non basta un gol e mezzo di Tamburini per regalare una gioia alla prima dell’anno. La San Marino Academy in casa lascia tutto all’Arezzo (4-2). Nel primo undici titolare del 2025 compaiono immediatamente i tre acquisti invernali: Poli e Larocca, entrambe all’esordio, e Peare, già schierata in casa dell’Orobica nell’ultima del 2024. E proprio dall’Orobica intendevano ripartire le titane, provando a dare continuità a quel successo. Invece i tre punti di Montecchio vanno all’Arezzo, che dopo la serie di botta e risposta del primo tempo trova, in apertura di ripresa, l’uno-due che taglia le gambe a Bertolotti e compagne e che alla fine risulterà determinante. Al primo acuto l’Academy passa: Giuliani crossa per Tamburini, che non supera la guardia di Zito ma poi, sull’errato disimpegno della centrale aretina, scarica un destro violento che sbatte sulla traversa, rimbalza sulla gamba di Bartalini ed infine termina la sua corsa in fondo sacco. Autorete del portiere e non rete di Tamburini, ma poco cambia nella sostanza e poco toglie alla gioia della 22, comunque decisiva nell’azione che spezza l’equilibrio di Montecchio. Equilibrio che però viene ripristinato nel giro di appena 3’ con Carcassi. Le ospiti cavalcano l’onda per segnare anche la rete del 2-1, che arriva a stretto giro di posta con Lorieri. Poi non basta il gol di Tamburini nella ripresa per rimettere le cose a posto.

Serie B femminile (14ª giornata): San Marino-Arezzo 2-4, Bologna-Cesena 3-1, Freedom-Vis Mediterranea (rinv.), Genoa-Orobica Bergamo 2-0, Chievo-Hellas Verona 3-2, Lumezzane-Pavia 1-0, Res Roma-Brescia 1-4, Ternana-Parma 1-1.

Classifica: Parma, Ternana 37; Genoa 33; Bologna 28; Chievo Verona 27; Lumezzane 24; Arezzo 22; Brescia 21; Freedom 19; Cesena 18; Res Roma 15; Orobica Bergamo 14; Hellas Verona, San Marino Academy, Pavia 10; Vis Mediterranea 1.