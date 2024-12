Academy, ko doloroso. Il Genoa ne segna sette

Un secondo tempo dolorosamente diverso dal primo costringe la San Marino Academy a prolungare la serie negativa in casa di un Genoa che, dopo l’equilibrio pressoché assoluto della prima frazione, ingrana le marce giuste e fa maturare, alla fine, un 7-0 davvero troppo severo, ma figlio della capacità del Genoa di spiccare il volo sui propri episodi pro, ma anche della contestuale difficoltà delle titane a trovare la giusta reazione dopo quelli no. Le biancazzurre restano, così, in solitaria al penultimo posto della classifica. San Marino Academy: Limardi; Ventura (dal 78’ Congia), Gardel, Weithofer, Magni; Giuliani, Marchetti (dal 78’ Galli), Bertolotti; Miotto (dal 78’ Pirini), Crocioni (dal 58’ Fancellu), Tamburini. A disposizione: Montanari, Gallina, Ciavatta, Crevacore. Allenatore: Simone Bragantini.

Serie B (12ª giornata): Chievo-Vis Mediterranea 2-0, Genoa-San Marino Academy 7-0, Cesena-Pavia 2-0, Freedom-Orobica Bergamo 2-2, Lumezzane-Brescia 2-1, Parma-Arezzo (rinviata), Res Roma-Hellas Verona 1-3, Ternana-Bologna 2-1.

Classifica: Ternana 33; Parma 30; Genoa 27; Bologna 25; Chievo 21; Freedom 19; Brescia, Cesena, Lumezzane 18; Arezzo 16; Res Roma 12; Orobica Bergamo 11; Hellas Verona, Pavia 10; San Marino Academy 7; Vis Mediterranea 1.