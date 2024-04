Accordo tra Viaccia e Tau. Le società fanno squadra

Viaccia e Tau Calcio decidono di collaborare in ambito di settore giovanile, scuola calcio e prima squadra. Questo è il frutto del percorso di affiliazione che vede il sodalizio del presidente Gianni Esposito diventare l’unica società del territorio a collaborare in sinergia con la compagine di Altopascio. L’accordo prevede parti tecniche e organizzative: gli allenatori del Tau saranno a cadenza regolare a Viaccia per illustrare modelli e modalità di allenamento che hanno reso la società di Altopascio fra le più forti della Toscana. Di pari passo ci sarà una particolare attenzione sulla crescita dei ragazzi e su eventuali scambi fra le due società. E ancora un coordinamento organizzativo per portare a Viaccia alcuni spunti che hanno aiutato la crescita del Tau. "Accogliamo con entusiasmo questa affiliazione – dice Esposito -. Un accordo che siamo sicuri potrà fare crescere tutta la realtà di Viaccia in termini di esperienza, prospettive e competenze. Una sinergia in cui abbiamo creduto fin da subito e che abbiamo concluso con soddisfazione reciproca". Soddisfazione viene espressa anche da Gabriele Guasti e Marco Mannucci del consiglio direttivo del Viaccia, e da Dino Fedi, responsabile affiliate del Tau. "Prato è una zona importante per noi – dice –. Per questo creiamo un accordo che richiede vero impegno e coinvolgimento, ma che darà i suoi frutti".