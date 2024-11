Addio a Cignani Da Predappio alla serie A

Addio a Pier Luigi Cignani. Protagonista di una lunga carriera calcistica che l’aveva portato fino alla serie A, se n’è andato sabato all’età di 84 anni. Nato a Predappio il 13 gennaio 1940, il centrocampista, cresciuto nelle giovanili del Predappio, aveva iniziato nel calcio dei grandi in Promozione tra il 1954 e il 1956 con la Ebro Masotti Predappio, poi con l’Edelweiss. Dalla stagione seguente la carriere di Cignani spiccò il volo, portandolo a vestire la maglia del Modena con la quale militò, tra serie B e serie C, sino al 1961. Dopo due campionati ancora tra i cadetti col Monza, la mezzala giocò un’ottima stagione 1961-62, in serie D, col Piacenza che gli valse il passaggio al Palermo con la cui casacca esordì in serie A il 16 settembre 1962 nel match casalingo con la Spal (0-1): chiuse quel campionato con 7 presenze.

Nel campionato successivo Cignani passò nella Lazio dove giocò la prima parte dell’annata nella ‘De Martino’ prima di passare, in serie C, al Grosseto. Nel 1964-65 Cignani ha giocato, in serie B, con la Triestina (nella foto), allenato dal celebre ex attaccante interista Annibale Frossi, poi (1965-66) con la Salernitana dove vinse la serie C. La lunga carriera di Cignani continuò in C con Ternana, Chieti e Jesi tra il 1966 e il 1970 con un totale di 224 presenze e 23 gol. Pier Luigi Cignani è tra i 12 giocatori forlivesi ad aver giocato in serie A.

Appese le scarpette al chiodo Cignani continuò a coltivare la passione per il ‘pallone’ allenando Apem Predappio, Santa Sofia, Gambettola, Faenza, Comacchio, Meldola e Atletico Bidente. Gentile e disponibile con tutti, Cignani ha esercitato la carriera di assicuratore. I funerali si sono tenuti ieri mattina a Predappio in forma privata.

Franco Pardolesi