"Addio a Sara Gama: l'ultima partita in azzurro di un'icona del calcio femminile"

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio femminile e non solo. Oggi alle 18,15 al Viola Park l’Italia affronterà in amichevole l’Irlanda. Ma soprattutto questa sarà l’ultima apparizione in azzurro di Sara Gama, una vera e propria icona del movimento. Quasi diciotto anni con la maglia della Nazionale, 139 volte azzurra. La presenza numeno 140 sarà l’epilogo di una straordinaria avventura. Una scelta, quella di Gama, condivisa con il Club Italia e con il commissario tecnico Andrea Soncin, e che mette fine alla carriera azzurra di una delle giocatrici che più hanno contribuito a portare il calcio femminile in una nuova dimensione.