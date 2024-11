Addio ai sogni di coppa. Il Seravezza annientato

livorno

3

seravezza

0

US LIVORNO (3-4-2-1): Ciobanu; Fancelli, Borri, Risaliti; Parente, Luci, Bonassi (46’ Bellini), Currarino; Frati (61’ Marinari), Regoli (46’ Siniega); Rossetti (61’ Malva, 82’ Pavlenko). A disp.: Cardelli, Vallini, Islam, Niccolai. All. Indiani.

SERAVEZZA (3-4-3): Borghini; Accorsini, Sanzone, Coly; Mosti (60’ Menghi), Caddeo (70’ Salerno), Sessa (52’ Conde), Bartolini; Bellini (60’ Greco), Bocci (70’ Benedetti), Stabile. A disp.: Gazzoli, Piccoli, Turini, Beconcini. All. Brando.

Arbitro: Cipriano di Torino.

Reti: 5’ Luci, 14’ Regoli, 36’ Rossetti.

Note: angoli 1-6; ammoniti Caddeo, Malva, Risaliti, Menghi; espulso Borri; recupero 1’+6’.

LIVORNO – Esce con le ossa rotte il Seravezza da Livorno. Netta sconfitta per 3-0 (maturata già nel primo tempo) e labronici che accedono agli ottavi di finale di coppa Italia. Partita di fatto mai in gioco con il Livorno che ha sempre tenuto il pallino del gioco sin dai primi minuti di gara. Partenza sprint degli amaranto che dopo soli cinque minuti passano in vantaggio con capitan Luci con un bellissimo destro da fuori area. Provano a reagire gli ospiti con Stabile, ma è la squadra di Indiani a rendersi pericolosa e al quarto d’ora trova il raddoppio con Regoli che conclude alla perfezione una bella manovra di Rossetti. Lo stesso centravanti amaranto poi cala il tris al 36esimo avventandosi prima di tutti sul pallone, dopo la traversa colpita da Frati. Una prestazione praticamente perfetta quella dell’US Livorno macchiata in parte dall’espulsione di Borri a fine primo tempo per un fallo da ultimo uomo su Stabile.

La ripresa riparte con gli ospiti alla ricerca della rete della speranza aumentando la pressione, Livorno che però riesce ad arginare bene le scorribande avversarie. Scattata l’ora di gioco il Seravezza ci prova con Benedetti che si divora la rete del tre a uno con un colpo di testa che colpisce in pieno Ciobanu. I minuti passano e al minuto 85 il Livorno rischia di segnare il poker con Pavlenko che, appena entrato al posto dell’infortunato Malva, viene ipnotizzato da Borghini. Per quanto riguarda invece l’attaccante classe 2004 sembrerebbe aver accusato un problema alla spalla. Gli ultimi momenti di gioco sono una completa gestione del vantaggio per la squadra di Paolo Indiani che avanza così al prossimo turno. L’appuntamento adesso è fissato per domenica 24 novembre alle 14.30 quando gli amaranto sfideranno allo stadio Armando Picchi il Terranuova Traiana.

Filippo Ciapini