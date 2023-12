Adriatico Wind Club ’Promossi’ Montanari e Villa

È rientrata nei giorni scorsi a Porto Corsini, la squadra windsurf targata Adriatico Wind Club, proveniente da Cagliari, dove si è allenata per una settimana in occasione del raduno organizzato dalla Classe Italiana IQFoil. Si è trattato di una sessione molto importante per il sodalizio ravennate, perché ha ufficializzato il passaggio di categoria di Matteo Montanari e Davide Villa, giovani leve, entrambe classe 2008, approdati ufficialmente alla classe IQFoil, ovvero la tavola olimpica che vola sull’acqua a velocità elevatissime. Ha partecipato al training anche Francesco Forani, capitano della squadra ravennate, che non è più nelle categorie giovanili. Il gruppo convocato per raduno era composto da 14 elementi, appartenenti per lo più alla categoria U17 (che usano la vela da 7 metri quadrati). La Sardegna ha regalato condizioni ideali per mettere a frutto nel migliore dei modi la permanenza fra uscite in mare e briefing a terra.

"Abbiamo approfittato al massimo – ha spiegato Giovanni Forani, presidente dell’Awc – delle condizioni meteomarine e di vento della Baia degli Angeli, che ci hanno consentito di svolgere moltissima attività in acqua, con ben 7 uscite in 5 giorni. Complimenti a Matteo e Davide. Il passaggio alla tavola olimpica è un momento importante della carriera per un windsurfer. Si alza la posta in gioco e crescono gli oneri, ma anche gli onori. Per il nostro club, altri due atleti sull’IQFoil costituiscono una grande soddisfazione, ma anche la conferma di un ricambio generazionale che si alimenta con la scuola vela e prosegue coi gruppi pre-agonistici e agonistici". Il tecnico Roberto Pierani ha aggiunto: "L’obiettivo di questo raduno era lavorare in vista della prossima stagione e indirizzare i ragazzi a un’attività programmata per l’anno successivo in una maniera razionale ed assistita. A Cagliari abbiamo lavorato bene, siamo soddisfatti. Ora ci aspetta un mese di pausa per ricaricare le pile. Ripartiremo a gennaio per farci trovare pronti al via dalla prossima stagione, previsto a marzo".