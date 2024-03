Al Bellucci sfida al San Marino. L’Aglianese ci crede. Ultimo treno playoff

Per l’Aglianese la gara interna col Victor San Marino (ore 14.30 allo stadio Bellucci) è forse l’ultimo treno per provare la rincorsa ai play-off nelle otto giornate che mancano alla fine del campionato. Dopo la sconfitta di domenica scorsa sul campo della capolista Ravenna l’Aglianese ha dovuto rinunciare alle residue ambizioni di dare l’assalto al vertice del girone ma resta aperta, anche se difficile, la possibilità di inseguire il quinto posto dove appunto si trova il San Marino, con un vantaggio di 7 punti sui neroverdi. Accorciare quella distanza con una vittoria nella gara di oggi permetterebbe all’Aglianese di tenere accese le speranze di entrare nella elite dei play-off. La squadra neroverde ha meritato di mantenere viva questa possibilità di un’ulteriore ascesa in classifica grazie ad un girone di ritorno eccellente, caratterizzato da un filotto di 6 vittorie nelle prime sette giornate e da un rallentamento nelle ultime due gare, pur giocate a un buon livello di prestazione, che hanno portato un pareggio interno col Lentigione e l’insuccesso a Ravenna. L’allenatore Francesco Baiano indica con chiarezza gli obiettivi nelle ultime giornate di campionato: "Siamo a sette punti dai play-off – dice il tecnico – e a otto punti dalla sestultima, dobbiamo pensare a fare un passo alla volta e a conquistare più punti possibile da qui alla fine e vedremo dove siamo arrivati. Gli obiettivi sono quindi due, quello di mantenere un margine importante di vantaggio dalla sestultima e di provare a colmare il gap con San Marino. Cercheremo di accorciare ma non sarà facile perché loro sono una squadra forte". Baiano è prodigo di elogi verso il San Marino. "E’ la sorpresa del campionato – afferma – e non si arriva per caso a stare sempre nei quartieri alti della classifica. All’andata eravamo avanti due a zero e ci hanno rimontato fino al due a due, meritavamo di vincere ma abbiamo buttato via due punti". Il club neroverde ringrazia nuovamente il San Marino per la generosa accoglienza data all’Aglianese all’andata nei giorni successivi all’alluvione.

Giacomo Bini