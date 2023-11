Al Brilli Peri arriva il Ghiviborgo per l’operazione riscatto. Tornano Conti e Benucci. Montevarchi all’attacco

MONTEVARCHI

Ci sono squadre che storicamente vanno di traverso al Montevarchi e il Trestina è una di queste. Una tradizione negativa confermata allora nell’anticipo di sabato scorso, ma a quattro giorni dal primo ko in trasferta dopo sei risultati utili di fila, l’Aquila ha voglia di riprendere il cammino ospitando oggi alle 14.30 il Ghiviborgo. Per centrare il bersaglio, tuttavia, come ha sottolineato Simone Calori "ci vorrà maggiore cattiveria nei momenti decisivi dell’incontro e in ogni reparto". Specie in avanti, perché i rossoblù che vantano la terza migliore difesa del girone con 6 reti subite hanno di contro il secondo peggior attacco con 6 centri, uno in più di Real Forte, San Donato e Sangiovannese e a pari merito con Cenaia e Sansepolcro. Nella festività di Ognissanti, peraltro, sbarca in Valdarno un avversario non certo agevole da domare. Ne sa qualcosa il Real Querceta, al quale non è bastato per far risultato a Ghivizzano il doppio vantaggio acquisito nel primo tempo, perché Sanzone, Orlandi e il giovane Poli hanno ribaltato alla distanza i versiliesi imponendosi per 3-2. Rispetto a Trestina il tecnico cambierà di sicuro qualche interprete, viste le tre sfide ravvicinate in una settimana – domenica prossima i valdarnesi saranno a Ponsacco – rilanciando dall’inizio il metronomo Federico Conti. Scontato inoltre il rientro di Max Benucci, reduce dalla giornata di squalifica, ed è anche probabile un ritorno al canonico 3-4-3. Al solito e a prescindere dagli uomini conterà l’atteggiamento.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

MONTEVARCHI (3-4-3): Spurio; Artini, Francalanci, Messini; Lischi, Muscas, Conti, Casagni; Benucci, Priore, Boncompagni. All. Calori.

GHIVIBORGO (4-3-3): Becchi; Turini, Vecchi, Sanzone, P. Carcani; Nottoli, Signorini, Carli; Orlandi, T. Carcani, Petronelli. All. Lelli.

Arbitro: Calzolari di Albenga.

Giustino Bonci