Al Buitoni arriva il Ghiviborgo: bianconeri senza alternative. Sansepolcro all’attacco. Le scelte di Catacchini

SANSEPOLCRO

"Dobbiamo gettare il cuore oltre l’ostacolo". Una frase classica e scontata quanto si voglia, ma ricca di verità per il Sansepolcro. L’ha pronunciata il nuovo allenatore Fabio Catacchini alla vigilia della delicata sfida interna contro il Ghiviborgo, in quello che è il penultimo appuntamento al Buitoni e il quartultimo del campionato. Se dunque il problema è più mentale che fisico, oggi occorre uno sblocco. "Anche domenica scorsa non avevamo iniziato male – ricorda Catacchini – poi però al primo affondo abbiamo beccato il gol. Succede quando le cose non girano per il verso giusto e ci sono già passato da calciatore, per cui ci vorrebbe una circostanza favorevole, ma è noto altresì che bisogna avere la capacità di andare a cercare anche il colpo di fortuna. Se avvenisse, oltre che importante per la squadra, sarebbe il toccasana soprattutto per i ragazzi". Purtroppo, nella lista dei convocati non figurano né Mezzasoma né Piermarini. "Hanno avuto entrambi un problema fisico in settimana e quindi dovranno saltare la partita. Anche questo è un particolare che deve essere messo in conto", conclude il tecnico bianconero. Inutile stare a ripetere che per il Sansepolcro esista una sola strada da percorrere: quella della vittoria, che al momento serve di più per scacciare l’incubo della retrocessione diretta; a quel punto, i risultati provenienti dagli altri campi diranno se la domenica sia andata più o meno a profitto.

La totale tranquillità è l’arma in più del Ghiviborgo, che comunque ha dimostrato di non essere già in vacanza: proprio sette giorni fa, nel derby casalingo contro il Tau Altopascio.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

SANSEPOLCRO (3-5-2): Di Stasio; Della Spoletina, Borgo, Fremura; Del Siena, Fracassini (Brizzi), Gorini, Gennaioli, Grassi; Pasquali, Ferri Marini. All. Catacchini.

GHIVIBORGO (3-4-3): Bonifacio, Russo, Vecchi, Bura, Campani, Signorini, Carli, Orlandi, Giannini, T. Carcani, Lepri. All. Lelli.

Arbitro: Nuckchedy di Caltanissetta.

Claudio Roselli