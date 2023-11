Al Buitoni arriva la Mobilieri Ponsacco: tanti problemi per Bonura. Il Sansepolcro in emergenza. Anche Piermarini e Borgo out

SANSEPOLCRO

Emergenza Sansepolcro alla vigilia della delicata partita interna contro la Mobilieri Ponsacco. Sono complessivamente cinque i titolari che mancano nella lista dei convocati diramata nella tarda mattinata di ieri: ai già noti Civilleri, Ferri Marini e Martinelli, si sono aggiunti Borgo e Piermarini e sempre per problemi fisici. Mettiamoci anche il fondo del Buitoni, che inevitabilmente potrebbe aver risentito delle piogge di questi ultimi giorni, nonostante l’ottimo drenaggio. Un vero e proprio grattacapo per mister Bonura, che comunque non è abituato a piangersi addosso: troppo importante è la posta in palio contro una delle formazioni che occupa l’ultimo posto della classifica (seppure con una gara in meno) nel girone E della serie D, per cui si tratterà di chiedere uno sforzo significativo e quindi una grande prestazione di carattere a coloro che scenderanno in campo, al fine di superare al meglio questa domenica così importante per il prosieguo del campionato, ma nata non certo sotto i migliori auspici e nella speranza di recuperare già qualche pedina per la trasferta di Poggibonsi.

Il problema numero uno è la ricostruzione della coppia centrale difensiva e la scelta dovrebbe ricadere su Mariucci e Della Spoletina, con Del Siena esterno destro e Bologna sulla corsia di sinistra; a centrocampo, Gorini sarà il punto di riferimento assieme a Pauselli e quasi certamente a Brizzi, mentre in attacco il trio sarà composto da Pasquali, Essoussi e Mariotti. Il totale dei giocatori chiamati per questo appuntamento arriva a 19, per cui il 20esimo sarà un giovane della Juniores. Sarà pertanto più che mai fondamentale anche l’appoggio della tifoseria biturgense, che comunque finora non è mai mancato nemmeno fuori casa.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

SANSEPOLCRO (4-3-3): Guerri; Del Siena, Mariucci, Della Spoletina, Bologna; Brizzi, Gorini, Pauselli; Pasquali, Essoussi, Mariotti. Alla Marco Bonura.

PONSACCO: Falsettini; Fasciana, Bardini; Panattoni, Nieri, Grea; Nannetti, Regoli, De Vito, Matteoli, Fischer. All. Francesco Bozzi.

Arbitro: Cafaro di Alba.

Claudio Roselli