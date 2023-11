Al Carpi basta un rigore di Saporetti. Punti d’oro sotto gli occhi di Setti

di Davide Setti

CARPI

Il sigillo lo mette Simone Saporetti che dal dischetto ’imbottiglia’ la vittoria più pesante della faticosa risalita del Carpi. L’1-0 sull’Aglianese tiene i biancorossi nel treno delle prime con uno scatto dal 5° al 4° posto, anche se le tre che ’tirano’ il gruppo Ravenna (capolista a +6), San Marino e Imolese non perdono un colpo e continuano a vincere. Contro i neroverdi toscani – che venivano da 6 gare utili e ora sono scivolati a -8 – bisognava essere pratici e vincenti più che belli, magari senza prendere gol.

Un tris di punti fermi centrato dai biancorossi, che per la prima volta chiudono per due gare di fila senza subire gol e lo fanno sotto gli occhi di Maurizio Setti, ex socio biancorosso e presidente del Verona, per la prima volta dopo una vita al ’Cabassi’ accompagnato dall’amico Gianluca Garzon ex allenatore delle giovanili carpigiane. Il Carpi in fotocopia a Molinella fatica a palleggiare e lascia l’iniziativa all’Aglianese che chiama due volte Rinaldini alla parata: il portiere vola sul destro a giro di Marino, poi dice di no al colpo di testa ravvicinato di Iacoponi. La prima fiammata biancorossa la propizia Sall, che centra da destra ma Saporetti arriva tardi sul secondo palo. Il Carpi cresce nella zona centrale del primo tempo, impegna Moretti da fuori con Forapani e passa in vantaggio grazie allo scambio stretto Saporetti-Mandelli, col cross del regista fermato col braccio aperto in area da Marino. Rigore netto che Saporetti trasforma.

Nella ripresa Gabbianelli ha subito la palla del pari, ma sulla sponda di Bocalon di petto manda clamorosamente alto dal dischetto. Resterà questa fino al 93’ l’unica palla gol creata dai toscani. Il Carpi sfiora due volte con Sall il 2-0, prima su svarione del portiere Moretti che gli aveva regalato palla (decisivo Pupeschi in scivolata) e poi di testa su corner di D’Orsi (incornata out). Nei cambi Serpini mette centimetri per alzare la mediana (dentro Bouhali, Cortesi e Max Rossi) e Baiano col passaggio al 4-4-1-1 mettendo l’ex Ranelli prova a svegliare i suoi, ma è Calanca a sgenare di test ail 2-0, annullato per fallo su Iacoponi. Solo nel recupero l’Aglianese con Gabbianelli chiama alla risposta coi pugni Rinaldini. Troppo poco per ’solleticare’ un Carpi bruttino ma ancora vincente.