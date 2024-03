Al Comunale di Caravaggio. Atalanta Under 23, ecco il Lume. Scontro diretto per le zone alte

L’Atalanta Under23, reduce da tre pareggi consecutivi contro Renate, Legnago e Novara alle 18,30 al Comunale di Caravaggio riceve il Lumezzane. Terza sfida stagionale tra le due compagini. Atalanta quarta con 47 punti, Lumezzane sesta con 42 punti: sarà uno scontro diretto per le posizioni alte. I bresciani nell’ultimo mese sono andati a corrente alternata. Nerazzurri con l’organico ridotto dalle assenze dei due portieri Vismara, aggregato in prima squadra per la trasferta di Lisbona al posto dell’infortunato terzo portiere Rossi, e Avogadri, oltre ai vari Masi in difesa, Chiwisa a centrocampo e davanti Cissè e Falleni.

ATALANTA UNDER 23 (4-3-1-2): Pardel; Berto, Varnier, Bonfanti; Palestra, Gyabuua, Panada, Ceresoli; Capone; Jimenez, Diao. All. Modesto

LUMEZZANE (4-3-3-): Filigheddu; Dalmazzi, Pisano, Pogliano, Righetti; Taugourdeau, Ilari, Calì; Spini, Capelli, Iori. All. Franzini

Fabrizio Carcano