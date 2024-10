Al Coriano basta Pasquini Reno ko nell’anticipo

Il gol di Pasquini, a pochi minuti dal novantesimo, regala la vittoria al Tropical Coriano nell’anticipo contro il Reno. Un successo, quello ottenuto dalla squadra di mister Scardovi, che consente di risalire la classifica, in attesa di conosce i risultati domenicali che potranno riservare altre sorprese. È giornata di derby quella di oggi nel girone B. La Vis Novafeltria proverà a mettere i bastoni tra le ruote alla capolista Pietracuta. Quasi un testacoda considerando che la Vis viaggia nella parte bassa della classifica, mentre il Pietracuta guarda tutti dall’alto, in compagnia del Castenaso e, da ieri, anche della Sampierana che nell’anticipo di ieri pomeriggio non ha lasciato scampo al Mezzolara andando a bersaglio tre volte.

Eccellenza, girone B (6ª giornata, ore 15.30): Castenaso-Cava Ronco, Osteria Grande-Gambettola, Russi-Sanpaimola, Sant’Agostino-Faenza, Solarolo-Massa Lombarda, Vis Novafeltria-Pietracuta. Ieri: Medicina Fossatone-Granamica 0-1, Sampierana-Mezzolara 3-2, Tropical Coriano-Reno 1-0.

Classifica: Castenaso, Pietracuta, Sampierana 10; Cava Ronco 9; Mezzolara 8; Medicina Fossatone, Solarolo, Gambettola, Tropical Coriano 7; Granamica 6; Sanpaimola, Sant’Agostino, Osteria Grande 5; Vis Novafeltria 4; Reno, Russi, Massa Lombarda 2; Faenza 0.