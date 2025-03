Al Genoa basta un gol per aprire il torneo. La Fiorentina cala il tris con la Stella Rossa

CALCIO

La 75esima edizione della Viareggio Cup è iniziata nel migliore dei modi per Genoa e Fiorentina che hanno subito vinto nella partita d’esordio. I viola si sono imposti per 3-0 nel campo di casa del Viola Park ai danni della Stella Rossa. le reti della Fiorentina portano le firme di Evangelista, Colaciuri e Sardilli: tutte le reti nel secondo tempo (all’11, al 33e al 42’). Al Genoa è bastato un gol per piegare l’International al Ferracci di Torre del Lago che ha ospitato la cerimonia inaugurale con il giuramento letto da Francesco Buglio e figli. Per i sossoblù la rete decisiva messa a segno da Riolfi al 25’ del secondo tempo

I risultati: Girone 1

Fiorentina-Stella Rossa 3-0

Reti: 11’ st. Evangelista (F), 33’ Colaciuri (F), 42’ Sardilli (F).

Imolese-Mavlon 1-0

Reti: 22’ st. Maltoni (I).

Girone 2

Genoa-Internacional 1-0

Reti: 25’ st. Riolfi (G).

Perugia-Ijele 2-5

Reti: 22’ pt. Kpangu (I), 30’ Kpangu (I), 40’ Karafili (P), 41’ Agogliati (P); 21’ st. Adzuu (I), 22’ Jimoh (I), 38’ Jimoh (I).

Girone 3

Sassuolo-Apia Leichhardt 4-0

Reti: 32’ pt Catania (S), 41’ Cardascio (S); 21’ st. Pirruccio (S), 23’ Catania (S).

Casarano-Magic Stars 1-2

Reti: 23’ pt. Kalu (M); 41’ st. Sesan (M), 49’ Grimaldi rig. (C).

Classifiche

Girone 1: Fiorentina, Imolese 3, Mavlon, Stella Rossa 0

Girone 2: Ijele, Genoa 3, Internacional, Perugia 0

Girone 3: Sassuolo, Magic Stars 3, Casarano, Apia Leichhardt 0.

Oggi scenderà in campo il gruppo B nel quale è entrato a far parte, nel girone 5, anche il Viareggio. Le zebrette per la loro Juniores provinciale allenata da Valerio Fommei hanno preso cinque prestiti (tutti classe 2007 da club la cui prima squadra milita in Serie D) per rinforzarsi in vista del Torneo: si tratta di Pietro Tofanelli, Gabriele Battisti e Daniele Lucchesi del Tau, Mattia Fermi del Poggibonsi ed Andrea Baragli della Pistoiese.

Femminile risultati:

Girone 1

Westchester United-Livorno 3-1

Girone 2

Rappresentativa Lnd-Spal 8-1

Classifiche

Girone 1: Westchester United 3, Livorno, Milan* 0

Girone 2: Rappresentativa LND 3, Spal, Juventus* 0