Al lavoro. All’orizzonte c’è il Piacenza. Attesa Maldonado

Una prima seduta conoscitiva, con qualche imput di natura tattica ma soprattutto lavoro col pallone per rimettere in moto fin da subito le gambe e cominciare l’avvicinamento alla partita col Piacenza. Il primo giorno di Alberto Villa da allenatore della Pistoiese è andato in archivio senza imprevisti e con una squadra che, al rientro in campo dopo il pareggio di Imola, è sembrata sul pezzo. Del resto, ciò che è stato con Giacomarro fa ormai parte del passato. Domenica al Melani arriverà un Piacenza che, così come gli arancioni, ha iniziato in modo negativo il campionato e ha estrema necessità di fare punti per provare a rientrare a ridosso delle prime posizioni. Per quanto riguarda il gruppo arancione, hanno lavorato a parte Bertolo, che ne avrà ancora per almeno un paio di settimane, e Cuomo, che deve ancora fare i conti col problema fisico che da settimane non vuole saperne di dare tregua. Tutti gli altri hanno lavorato regolarmente agli ordini di Villa e Collacchioni, anche se già nell’allenamento odierno potrebbe vedersi all’opera un nuovo giocatore. E’ infatti in dirittura d’arrivo la trattativa che porterà Luis Maldonado ad indossare molto presto la maglia della Pistoiese. Il centrocampista nato in Ecuador si è svincolato dal Campobasso (con cui aveva giocato solo un match quest’anno ma di cui era stato un trascinatore lo scorso anno in Serie D) e presto sarà in città per iniziare la sua nuova avventura.