Al Lentigione il Memorial Rabotti. Ma a vincere è il ricordo di Davide

Malgrado la pioggia abbia accompagnato in modo incessante le squadre in campo, dal primo all’ultimo minuto di gioco, il triangolare organizzato dal Santos 1948 ha avuto successo.

Tanto calcio, tanta passione e alcune giocate splendide sono stati i protagonisti delle terza edizione del Memorial Davide Rabotti, che ha avuto luogo mercoledì sera, al Foscato, al centro sportivo Gino Lari, sul sintetico del Santos 1948 intitolato proprio all’ex giocatore della prima squadra, scomparso a soli 21 anni, colpito da un’auto uscita dal percorso durante il rally dell’Appennino al quale il ragazzo stava assistendo assieme a un amico.

In campo, alle 19,30, i ragazzi dell’Under 19 Elite del Santos 1948, guidati da mister Dario Bonini hanno affrontato la Reggiana Under 17, capitanata da Alessio Zambelli, ex fantasista del Santos, ceduto proprio alla Reggiana durante la scorsa stagione, ieri capitano dei granata e autore del primo gol, splendido, proprio contro la sua ex squadra. Nello scontro con la Regia il Santos è uscito sconfitto per 2-0, mentre nella sfida successiva, quella delle 20,30 contro il Lentigione, i ragazzi di Dario Bonini hanno segnato un gol, subendo però la rete del definitivo 2-1 a favore del Lentigione nei minuti finali. Nella terza sfida, alle 21,30, il Lentigione Under 19 nazionali e la Reggiana di mister Billo Orlandini hanno dato vita a una partita emozionante, vinta dai gialloverdi per 2-0.

Al termine della competizione il presidente del Santos 1948 Giovanni Anceschi, dopo aver ricordato Davide, ha introdotto le premiazioni da parte di Stefania Bondavalli, assessore allo sport del Comune, che ha consegnato i riconoscimenti al Lentigione, primo classificato, alla Reggiana, seconda e al Santos, terzo. La società padrona di casa ha poi consegnato a Ludovica Rabotti, sorella di Davide, la felpa numero 5, quello di Davide, confezionata dai ragazzi della prima squadra, consegnata da Oklent Magani, storico capitano del Santos, oltre a una maglietta celebrativa con la foto di Davide, a un mazzo di fiori per mamma Simonetta e a un abbraccio forte a papà Alfredo. Come ogni anno, sono stati anche premiati i due migliori giocatori del vivaio del Santos che si sono messi in luce nella passata stagione: un portiere e un giocatore di movimento. Il miglior estremo difensore è stato il 2010 Leonardo Piersanti, mentre il premio al miglior giocatore è andato al 2009 Pietro Bagni, vincitore del Cavazzoli 2024 con mister Chierici. Il diesse Cristian Paganelli e il presidente Anceschi hanno poi ricordato Davide, che con la sua semplicità e la sua voglia di vivere, ha lasciato il segno nei cuore di coloro che gli hanno voluto bene e che continuano a ricordarlo con questo torneo.