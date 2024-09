Al "Sandro Ultimi». Chiesanuova ai quarti di finale. Sangiustese piegata ai rigori. Decisivo il gol di Canavessio

Chiesanuova

0

sangiustese

0

Dopo i calci di rigore 4-3

CHIESANUOVA: Fatone, Corvaro, Carnevali, Sopranzetti, Canavessio, Monaco, Bambozzi (15’st Pasqui), Pesaresi (32’st Ciottilli), Persiani (8’st Mongiello), Morettini (8’st Squarcia), Trabelsi (18’st Priori). All. Mobili

SANGIUSTESE VP: Rossi, Marini, Cresci, Herrera, Maquiesse, Pasqualini (21’st Taralli), Moglianesi (27’st Morazzini), Monceri (21’st Bonifazi), Formentini, Recchioni (21’st Crescenzi), Gaspari (27’st Tulli). All. Giandomenico.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro

Note: angoli 9-5; recupero 1’ e 4’

TREIA

Per la prima volta in tre stagioni di Eccellenza, il Chiesanuova avanza in Coppa Italia e approda ai quarti di finale. Al "Sandro Ultimi" sono serviti i rigori per stabilire la formazione qualificata dopo lo 0-0 che ha esattamente replicato il punteggio del match d’andata. Decisivo per la qualificazione è stato il rigore, eravamo ad oltranza dopo il 3-3 dei primi dieci, di Canavessio. Per gli ospiti avevano sbagliato, tra gli altri, proprio gli ex Crescenzi e Bonifazi, per entrambi esecuzioni alte. L’esito premia la squadra che, almeno ieri, ha creato più occasioni per segnare. Pronti-via e al 1’ subito Chiesanuova pericoloso con una sventola di Pesaresi, si rifugia in angolo Rossi. I padroni di casa insistono e sugli sviluppi di corner, al 3’, Canavessio non riesce a buttarla dentro da due passi. I biancorossi di Mobili vogliono assolutamente sbloccarla e metterla in discesa, ma si mette ’di traverso’ la traversa, colpita all’11’ da Carnevali.

Dopo una prima metà tutta Chiesanuova, vien fuori la Sangiustese, insidiosa con Marini e Gaspari. Al 37’ altro legno per il Chiesanuova. Ripresa. Giandomenico inserisce gli ex Crescenzi e Bonifazi, nel Chiesanuova dentro il baby Ciottilli. Al 75’ bell’azione sull’asse Carnevali-Mongiello, ma Rossi si supera sullo shoot. Ancora Carnevali, attivissimo, a 3’ dalla fine avrebbe la palla della qualificazione solo davanti a Rossi che nuovamente salva tutto. L’ultimo sussulto al 93’ con Crescenzi che prova lo scherzetto.

Andrea Scoppa