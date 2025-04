Entella-Arezzo 2-1: liguri in festa, gli amaranto no

Chiavari (Genova), 13 aprile 2025 – A Chiavari fa festa solo l'Entella. I liguri, scesi in campo già promossi in B grazie alla sconfitta della Ternana nel lunch match, si impongono per 2-1 e legittimano il ritorno nella serie cadetta. L'Arezzo, invece, mastica amaro perché interrompe la striscia positiva di tre vittorie consecutive e subisce il contro sorpasso in classifica dal Pescara, scivolando in quinta posizione. Al cavallino resta il rimpianto per aver subito i due gol su situazioni fortuite. Soprattutto la papera di Trombini che ha rotto l'equilibrio della sfida. Assente Pattarello per squalifica, Bucchi era ricorso al turnover con sei cambi rispetto a Pescara. In difesa dentro Montini, Gigli e Coccia, a centrocampo Santoro e Settembrini, davanti c'è Capello nel tridente.

All'ingresso in campo i giocatori dell'Arezzo concedono il "Pasillo de honor" a quelli dell'Entella. Gli amaranto partono arrembanti e già al 7' Capello va vicinissimo al vantaggio con un rasoterra che sfila ad un palmo dal palo. La capolista si scioglie con il passare dei minuti e mette sotto pressione la difesa del cavallino facendo correre alcuni brividi nell'area di Trombini. Ed è proprio il portiere amaranto protagonista in negativo sul vantaggio dell'Entella quando, al 21', si fa scivolare la palla sotto le gambe sul tiro di Di Noia. Un errore clamoroso che sblocca la gara per i liguri. La partita è aperta e regala una girandola di occasioni nel finale di tempo. Prima è l'Arezzo a rischiare di subire il raddoppio due volte nel giro di un minuto: Coccia salva sulla linea la conclusione di Franzoni e Trombini si riscatta in parte smanacciando un colpo di testa ravvicinato. A una manciata di minuti dall'intervallo (42') è Settembrini a divorarsi il pari spendendo alto da pochi passi su perfetto invito di Tavernelli e nel recupero Ravasio manda a lato di un niente. In avvio di ripresa Gigli sollecita Del Frate con un colpo di testa. Al 60' l'Entella raddoppia: sulla conclusione di Boccadamo, Franzoni va alla deviazione fortuita e la carambola deposita la palla alle spalle di Trombini. Sotto 0-2, Bucchi cambia tutto il centrocampo inserendo Guccione, Chierico e Dezi e poi spostando Capello centravanti. Entra anche Ogunseye per il finale. All'89 l'Arezzo accorcia con il colpo di testa di Chierico servito da Guccione. E', però, tardi per completare la rimonta.

VIRTUS ENTELLA (3-5.2): Del Frate, Parodi (55' Portanova) Tiritiello, Marconi; Bariti (55' Boccadamo), Karic (70' Costa), Di Noia, Franzoni (79' Corbari), Di Mario; Guiu, Castelli (73' Fall). Allenatore: Gallo AREZZO (4-3-3): Trombini; Montini, Gilli, Gigli, Coccia; Settembrini (63' Guccione), Santoro (63' Dezi), Mawuli (63' Chierico), Capello (79' Ogunseye), Ravasio (70' Fiore), Tavernelli. Allenatore: Bucchi ARBITRO: Domenico Leone di Barletta (Romano – Carella). Quarto ufficiale: Cerea RETI: 21' Di Noia, 60' Franzoni, 89' Chierico

NOTE: spettatori presenti duemila circa; ammoniti: Capello, Castelli, Parodi;, Portanova, Marconi; Angoli: 4 a 5; recupero: 1' + 5'