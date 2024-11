Alcione grandi firme. Incantano i veterani. Palombi e Marconi

di Matteo Baconcini

L ‘Alcione, ora più che mai, si affida in fase offensiva al collaudato tandem d’attacco formato da Palombi e Marconi, due veterani del campionato che, giunti nella seconda parte del calciomercato estivo, hanno subito preso in mano le redini della squadra. Sin dalle prime giornate, hanno dimostrato di saper sfruttare al meglio i momenti decisivi delle partite, diventando imprescindibili per gli orange e contribuendo a portare la squadra al quinto posto. Nel derby di domenica scorsa contro la Pro Patria, entrambi sono andati a segno per la prima volta in stagione nella stessa partita. Per Palombi, ora i gol in campionato sono 5, mentre per Marconi sono 4, nonostante l’infortunio subito a metà ottobre che ne ha rallentato il cammino. I due bomber, insieme, hanno firmato esattamente la metà dei gol segnati dagli orange in questa stagione, e la sensazione che si respira è che il meglio debba ancora venire. Oltre alla loro capacità realizzativa, ciò che rende il duo ancora più prezioso è la loro dedizione in fase difensiva, che rispecchia la filosofia di gioco del tecnico Cusatis. Come ha sottolineato lo stesso allenatore in conferenza stampa: "Quando si perde la palla, tutti si mettono a disposizione, Marconi e Palombi corrono come assatanati".