Alessandro Formisano celebra il traguardo play off dopo la vittoria sul Pineto

"Il raggiungimento dei play off è qualcosa di inimmaginabile rispetto agli obiettivi iniziali. Ma ho dei ragazzi che non si accontentano mai. Quando si è se stessi e non si media, alla fine il campo parla, i giocatori ti seguono e gettano il cuore oltre l’ostacolo": sprizza gioia il tecnico Alessandro Formisano, dopo il poker al Pineto. "Non era una partita facile: anche stavolta eravamo ridotti a l’osso, dato il forfait di Nicoli. Fortunatamente posso contare su dei ragazzi che danno più dell’anima. Oggi hanno messo in campo coraggio, identità, pressione, riaggressione e verticalità, il manifesto di quello che abbiamo portato avanti in questi mesi".

Il traguardo ora è giocare la prima sfida della post-season al Comunale. "Non è semplice dividersi tra questa ambizione e la volontà di recuperare giocatori – chiude il mister –. La prova di oggi può mascherare la difficoltà di tanti, ma alcuni stringono i denti da moltissime partite. Qualora non dovessimo farcela, usciremo ugualmente a testa alta".