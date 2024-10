All’andata ha vinto l’Osimana. Matelica, la carica dell’allenatore Santoni: "Attesi da un avversario in grande forma»

"Affrontiamo la partita con il massimo impegno cercando di fare una gara seria per onorare al meglio la coppa Italia, un torneo al quale teniamo". Sono le parole di Giuseppe Santoni, allenatore del Matelica, alla vigilia della gara di ritorno dei quarti contro l’Osimana, in programma oggi alle 15.30 allo stadio "Giovanni Paolo II" di Matelica. Si parte dal 2-0 dell’andata in favore degli osimani. "Nelle ultime settimane – spiega il tecnico – abbiamo avuto qualche problema di organico e penso che stiamo raccogliendo meno di quanto seminato...". Il riferimento di Santoni va indirizzato sia al match interno con la Maceratese sia all’incontro in casa del Monturano. "Penso che, se avessimo vinto, non avremmo rubato nulla perché – rimarca il mister del Matelica – dopo aver giocato un discreto primo tempo, siamo andati sotto di un gol, però abbiamo avuto un’ottima reazione: abbiamo pareggiato il conto e creato delle occasioni che ci avrebbero potuto portare in vantaggio". Dopo la parentesi di Coppa arriverà domenica al "Giovanni Paolo II" l’Urbania. "Dovremo fare i conti con un avversario in palla che, dopo un avvio incerto, ha infilato quattro vittorie di fila, dimostrando di essersi ripresa alla grande – conclude Santoni – ma adesso è prematuro parlarne, pensiamo una gara alla volta e restiamo concentrati sulla sfida di domani contro l’Osimana che pure mi sembra stia attraversando un bel momento di forma".

m. g.