La squadra nata dal Consorzio raccoglie consensi. Spendolini: "Ho visto un Fano in crescita, giocate decisive»

La seconda è stata migliore della prima. Il Fano Calcio sta prendendo sempre più confidenza con la realtà del campionato di Terza Categoria e gli effetti si sono visti sabato scorso al "Mancini" contro il Babbucce, superato con due reti nella ripresa e con una prestazione più che soddisfacente. Prestazione, tra l’altro, che ha riscosso il consenso degli oltre 500 spettatori presenti. "Ho avuto sensazioni positive – ha detto mister Luca Spendolini nel commentare la seconda gara di campionato – perché ho visto un Fano in crescita. Anche se alla fine abbiamo vinto con due giocate, c’è da dire che si inizia a vedere il lavoro fatto. La squadra ha mostrato di essere cresciuta fisicamente, e ci tengo a curare in modo particolare proprio l’aspetto della condizione atletica, così come mi sono piaciuti molti i ragazzi che sono entrati a partita in corso, come ad esempio Patrignani".

Diverse, in effetti, sono state le personalità che sono emerse nel corso della partita di sabato, a cominciare proprio dagli autori dei due gol, D’Anzi, bravissimo a indovinare la staffilata dalla grande distanza finita all’incrocio e Palazzi impeccabile nella segnatura su calcio piazzato. Proprio Nicola Palazzi ha stupito non solo per la realizzazione su palla inattiva, quanto per la continuità di gioco espressa in mezzo al campo, tanto che lo stesso mister Spendolini ci tiene a sottolineare come "Palazzi ha fatto senza dubbio la sua miglior partita". Bisogna poi tenere presente che il Fano ha attualmente fuori squadra per infortunio due pedine fondamentali del suo centrocampo come Niang e Bianchi. "Senza contare – aggiunge ancora il tecnico del Fano – che c’è ancora qualcuno che deve migliorare la propria condizione".

Alma. Alla sesta giornata del campionato di Eccellenza l’Alma Juventus cancella lo zero in classifica e quello dei gol segnati, pareggiando 1-1 contro l’Atletico Mariner. Un punto che non cambia la posizione di fanalino di coda del torneo. Nel frattempo il presidente Guida smentisce le voci di trattative per la cessione della società: "Nessuna trattativa, colloquio o contatto è avvenuto tra me e il consorzio Fano Sport – ha scritto –. La disponibilità all’interlocuzione è stata sempre sostenuta dall’Alma Juventus, ma non si è mai manifestato nessuno, nessuna manifestazione di interesse è stata fatta e nessun soggetto giuridico o privato autorizzato a svolgere trattative si è paventato". Non sembra proprio nei piani del consorzio Fano Sport pagare e assumersi anche i debiti per rilevare l’Alma.

Silvano Clappis