Allarme infortunati. Lebowski in trasferta senza tre pezzi grossi

A pochi giorni dal debutto stagionale, alcuni infortuni potrebbero rendere più difficile l’esordio in campionato al Centro Storico Lebowski, squadra fiorentina inserita nel girone B di Promozione. "Gli infortuni al difensore Reale, al centrocampista Cianferoni e all’attaccante Fathou, non ci permettono di affrontare con tranquillità la trasferta sul campo del Saline – precisa il ds del Lebowski, Raffaele Ballini (foto) –. Partire senza questi giocatori sarà dura, però avendo una rosa costituita con tanti giovani contiamo sulla loro determinazione".

"Il campionato e le prime gare di calendario? Sarà una stagione impegnativa contro formazioni ben attrezzate come Castelfiorentino, Belvedere, Atletico Piombino. Dopo il debutto di Saline, il calendario ci riserva due gare casalinghe consecutive: con il Montelupo che è una discreta squadra e con San Miniato Romaiano. Da domenica si fa sul serio: conquistare subito punti sarà importante per iniziare a mettere in moto la classifica, oltre che a recuperare prima possibile gli infortunati".

G. Puleri