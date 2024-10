Alle 19 al DelLA Vittoria. Il Tolentino vuole tornare alla vittoria. Stasera i cremisi all’attacco del Monturano

Il Tolentino ospita stasera – inizio alle 19 – il Monturano: è la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia. I cremisi hanno eliminato dalla competizione il Montegranaro (vincendo entrambe le partite per 2-0), mentre il Monturano è riuscito a superare il turno grazie a una migliore differenza reti rispetto all’Atletico Mariner (2-0 in proprio favore all’andata, sconfitta per 2-1 al ritorno). Peraltro Monturano e Atletico Mariner si sono incontrate anche domenica scorsa in campionato e i sambenedettesi hanno colto la loro prima vittoria stagionale (2-1) sul campo dei calzaturieri, i quali sono rimasti così fermi a quota 4 punti in classifica e il Tolentino li ha raggiunti grazie al pareggio di Fabriano (1-1). Dopo la parentesi di Coppa, in cui l’allenatore Passarini utilizzerà anche molti ragazzi della rosa, cercando un naturale turnover, la squadra cremisi metterà nel mirino il match casalingo di domenica contro il Chiesanuova, secondo in graduatoria, unico team a non aver subito gol dopo quattro giornate di cartello. Sarà un altro importante banco di prova per verificare i progressi che sta compiendo questo Tolentino, soprattutto in chiave offensiva. Ma i ragazzi di Paolo Passarini vogliono tornare a vincere già da stasera, al "Della Vittoria", in Coppa Italia, per accrescere la propria autostima e aumentare l’entusiasmo fra i tifosi.

m. g.