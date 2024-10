Alle 19 all’Helvia Recina - Pino Brizi. Il Chiesanuova non farà turnover. Obiettivo: il blitz a Macerata

Dopo averle inferto la prima sconfitta stagionale, domenica le ha soffiato il trono in campionato e oggi il Chiesanuova proverà a fare un altro sgambetto alla Maceratese. Alle 19 all’Helvia Recina "Pino Brizi" si gioca il match di ritorno dei quarti di Coppa Italia e le formazioni riprenderanno a darsi battaglia dopo l’1-0 di due settimane fa. Mobili, allenatore del Chiesanuova, ha sempre detto di non snobbare la competizione e di certo la Maceratese come avversaria produce stimoli in abbondanza per chiunque. Il Chiesanuova non farà turnover anche perché le scelte, specialmente sul versante offensivo, sono limitate ora.

Sbarbati sta recuperando dopo la botta subita a Tolentino, Trabelsi è ancora indisponibile e pertanto Persiani (match winner all’andata) dovrà fare gli straordinari. In mediana ancora out Morettini, in porta dovrebbe agire Fatone. Vedremo se in difesa ci saranno cambiamenti, all’andata ad esempio Tempestilli venne impiegato da centrale.

Di sicuro i biancorossi ospiti arrivano al match in grande spolvero e col morale a mille, nonché con la possibilità di avanzare in semifinale pure con l’eventuale risultato di parità. Vedremo se la sfida sarà maschia come all’andata quando finì addirittura con 12 ammoniti, quantomeno la vedranno molti più tifosi rispetto al "Sandro Ultimi". In quel caso purtroppo, per decisione delle autorità, la capienza dell’impianto venne limitata ad appena 100 spettatori.

Andrea Scoppa