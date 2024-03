Alle 20.45. Pro Sesto a Renate. È derby in notturna

Dopo lo 0-0 con la Giana Erminio, la salvezza della Pro Sesto passa da un altro derby lombardo, stasera alle 20.45 in casa del Renate. Il tecnico Angellotti, passato dalla Primavera alla prima squadra riuscendo a centrare una vittoria e un pareggio, è riuscito a pizzicare le corde giuste per avere una reazione d’orgoglio, ma per risalire serve fare punti, sfruttando il ko in casa della Pergolettese col Mantova: battendo il Renate, i biancocelesti ridurrebbero le distanze dalla sedicesima a sette punti tornando a distanza playout. Inoltre, se il Fiorenzuola (che deve recuperare una gara) dovesse perdere oggi con l’Atalanta Under 23, sarebbero a -1 dal diciottesimo posto. "Non dobbiamo accontentarci – dice Angellotti –. Affronteremo una squadra tosta". M.T.