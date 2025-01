Allenatori aretini a lezione da Tognaccini. Riunione tecnica con il professore di Milan e Juve

Sarà Daniele Tognaccini ad inaugurare il 2025 della sezione AIAC di Arezzo. Un ospite d’eccezione, anima e creatore di Milan Lab, Tognaccini vanta nel proprio curriculum ben 16 stagioni con i rossoneri. Un lasso di tempo nel quale lavorando nello staff di allenatori come Zaccheroni, Ancelotti e Allegri, ha contribuito alla vittoria di tre Scudetti, due Champions League, due Supercoppe Europee, tre Supercoppe Italiane oltre ad una Coppa del Mondo per Club e una Coppa Italia. Un palmares a cui si aggiunge la vittoria dello Scudetto 2019-2020 con la Juventus di Maurizio Sarri.

L’appuntamento con Tognaccini è per lunedì 10 febbraio alle ore 20.45 presso l’auditorium Felici dell’Arbitro Club di Arezzo, in viale Gramsci (zona stadio). Il titolo dell’incontro sarà "L’organizzazione al servizio della salute del calciatore. I dati: un vantaggio o uno svantaggio?". Sarà una riunione tecnica durante la quale oltre all’esposizione di Tognaccini sarà possibile per tutti i presenti confrontarsi e chiedere informazioni al riguardo.