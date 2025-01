"Allenatori? Solo ’patentati’"

Dopo la nomina di Alteo Bolognini a presidente dell’Aiac regionale, il neo presidente del comitato provinciale spezzino dell’associazione allenatori Maurizio Figoli illustra i programmi futuri.

Figoli, eredita da Bolognini un’associazione in salute, protagonista nell’ultimo decennio di iniziative importanti. "Faccio parte di questa associazione da più di un ventennio, prima nella veste di segretario e poi di vice presidente. Sicuramente eredito una carica molto pesante per quello che è stato fatto in tutti questi anni, dovrò mantenere lo stesso standard del passato ma questo non mi spaventa perché siamo sempre stati uniti con Alteo Bolognini, fresco di nomina a presidente dell’Aiac regionale, nel portare avanti ciò che ci sembrava giusto per il bene della nostra associazione".

Qual è il bilancio degli ultimi anni? "Il lavoro fatto in questi anni sotto la presidenza dall’amico Alteo è molto positivo. Abbiamo organizzato quattro corsi Uefa C per il settore giovanile e due corsi Uefa B necessari all’abilitazione per allenare nel settore giovanile fino alla D. Abbiamo organizzato gli aggiornamenti obbligatori in presenza per i mister della nostra provincia, con la partecipazione di mister importanti come Spalletti, Lippi, Cagni, Stroppa, Gallo, Di Carlo, Mangia, Sottili, Breda, Italiano, D’Angelo. L‘ultimo incontro annuale è stato fatto con il nostro presidente nazionale Renzo Ulivieri. Abbiamo fatto anche conquiste importanti riuscendo a cambiare alcune regole del settore tecnico come quella dell’allenatore in seconda che ora può andare in panchina al fianco del mister titolare".

Quali sono i suoi programmi? "A gennaio partirà il corso Uefa D. Abbiamo intenzione di perorare la causa per estendere il patentino obbligatorio per tutte le squadre nel settore giovanile".

Quanti sono gli associati e quali sono gli obiettivi? "Quest’anno siamo riusciti ad arrivare a quota 302, un risultato molto importante".

Quali i tecnici più prestigiosi aderenti all’Aiac provinciale? "Antonio Sassarini, Enrico Barilari, Maurizio Rollandi, David Sassarini, Vito Grieco, Mattia Biso e Davide Marselli".

Ci sono giovani promettenti che potrebbero spiccare il volo? "Nei corsi svolti negli ultimi anni abbiamo visto che ci sono giovani preparati che in futuro potrebbero emergere, ma penso che fare dei nomi sia ancora prematuro".