Allerta meteo Ravenna-Piacenza non si gioca

Sarà una domenica senza calcio per il Ravenna. Lo ha deciso ieri pomeriggio il Dipartimento Interregionale della Lnd. Rinviata dunque Ravenna-Piacenza e tutte le altre gare del girone D, ad eccezione di Prato-Pistoiese. La giornata verrà recuperata mercoledì 30 ottobre. Il provvedimento è stato preso a seguito dell’allerta meteo rossa per criticità idraulica, riguardante diverse aree dell’Emilia Romagna, emessa dall’Arpae, dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e dalla Protezione civile, estesa fino alla mezzanotte di oggi. Sono state rinviate anche tutte le partite che coinvolgono le squadre emiliane romagnole del Campionato juniores nazionale. Il Comitato regionale ha invece rinviato solo le gare di oggi, anche se non sono da escludere provvedimenti dell’ultimora. Quindi, Ravenna-Pistoiese prevista domani, alle 15, al Benelli, non si giocherà, mentre (ad esempio), Classe-Santarcangelo, in calendario, sempre domani, alle 15.30, al centro sportivo di via Classense, valida per il campionato di Promozione, si disputerà regolarmente.

Salta così l’atteso big match della settima giornata, che avrebbe messo di fronte due delle pretendenti alla promozione, entrambe in cerca di riscatto dopo un inizio un po’ in salita, e che avrebbe portato al Benelli il pubblico delle grandi occasioni, con circa 200 tifosi ospiti in curva. Sul groppone del Ravenna – che è attardato a -9 dalla vetta – pesano i 3 ko incassati con Prato, Pistoiese e Sasso Marconi. Anche il Piacenza – sconfitto a sorpresa dal Cittadella Vis Modena; e costretto al pareggio da Lentigione e Progresso – è rimasto indietro, a -7 dalla prima della classe. Gli emiliani, proprio dopo il pareggio di due settimane fa col Progresso, hanno deciso di cambiare allenatore, esonerando Stefano Rossini e affidando la panchina a Carmine Parlato, uno dei massimi specialisti di promozioni in serie C, avendo vinto la D ben 5 volte con Rovigo, Pordenone, Padova, Rieti e Trento. Il Ravenna deve ora guardare ad un calendario molto fitto. I giallorossi torneranno in campo mercoledì 23 a Riccione contro l’United e domenica 27, di nuovo in casa, col San Marino. Mercoledì 30 ci sarà il recupero casalingo col Piacenza. A novembre poi, altra densità molto alta: domenica 3 a Prato con la Zenith; mercoledì 6, al Benelli, col Fossombrone in Coppa Italia; domenica 10, alle 14.30, sempre al Benelli, il derby col Forlì, salvo posticipo per la concomitanza con la Maratona. L’unico vantaggio per mister Antonioli è che potrà recuperare definitivamente l’attaccante Di Renzo, fermo da 4 turni e finalmente recuperato dopo il problema al ginocchio. Matteo Mandorlini, convalescente per l’intervento di appendicite, ha ripreso a scartamento ridotto.