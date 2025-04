Allerta meteo: rinviata la gara tra Grosseto e San Donato Tavarnelle

Allerta meteo per il vento, lo stadio ’Zecchini’ in questi casi non può ospitare eventi per motivi di sicurezza e di conseguenza la gara di oggi con il San Donato è rinviata a martedì (inizio alle 18.30). "A causa dell’allerta meteo gialla per vento diramata dalla Protezione civile regionale per la giornata di domani (oggi per chi legge, Ndr) – ha informato ieri la società biancorossa – la gara conto il San Donato Tavarnelle è ufficialmente rinviata e sarà recuperata martedì alle 18.30. L’Us Grosseto specifica che il meccanismo del rinvio delle partite è automatico e indipendente dalla propria volontà considerato il fatto che oggi lo stadio comunale Zecchini, in caso di allerta meteo per vento, viene necessariamente inibito allo svolgimento delle attività sportive al suo interno".

"Su questo problema dello stadio – spiega poi il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – il Comune sta già lavorando e sarà risolto, come spiegato anche recentemente, prima dell’inizio della prossima stagione sportiva".

"Noi comunque dovremo proseguire il cammino iniziato domenica con la Fezzanese – ha affermato mister Consonni –, cercando di concretizzare ciò che riusciamo a costruire. Il San Donato di mister Bonuccelli, ex di turno, ha il peggiore attacco e la seconda migliore difesa del girone. Ci verranno a prendere alti e noi dovremo essere bravi nelle marcature. Loro hanno bisogno di punti per allontanare la zona playout e noi abbiamo bisogno di punti per migliorare la classifica".