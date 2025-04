Allievi 2009 e Giovanissimi 2011. Rappresentative. Ultime amichevoli

Tornano in campo oggi e domani le Rappresentative provinciali della Figc del delegato Agide Rossi. Ultime amichevoli per allestire le squadre per partecipare poi al Torneo delle Province riservato alle categorie Giovanissimi 2011 ed Allievi 2009. I due selezionatori (Pietro Magro, che seguirà la Rappresentativa "Giovanissimi 2011" e Fabio Ciavattini per gli "Allievi 2009"), insieme alla commissione tecnica, da settimane stanno visionando i calciatori che al termine dei vari stage e delle gare amichevoli, formeranno le due rappresentative per partecipare alla manifestazione regionale.

Gli "Allievi 2009" giocheranno oggi a Campagnatico contro i pari età del Grosseto allenati da Lamberto Tognotti, mentre i "Giovanissimi 2011" disputeranno una gara amichevole domani al Casa Mora di Castiglione della Pescaia contro la formazione dei Giovanissimi 2011 della Pro Soccer allenata da Roberto Picardi.

Questi i convocati tra i Giovanissimi 2011: Brando Landini ed Edoardo Picchianti (Argentario), Dario Alexandru Dumitrescu (Giovanile Amiata), Emanuele Tropi e Nicholas Lenzini (Invictasauro), Lorenzo Caccialupi (Manciano), Davide Ercolini, Davide Manuguerra, Isak Abdulai e Lorenzo Benocci (Orbetello), Mattia Cipolloni (Pro Soccer), Davide Perrino (Roselle), Gabriel Santi, Mattia Zaccariello, Mattia Palmieri e Francesco Nodi (Follonica Gavorrano), Raffaele Sorrentino, Niccolò Baraldi, Dorian Uritescu e Pietro Ginanneschi (Grosseto).

Questi invece i convocati per gli Allievi 2009: Mirko Schiano e Davide Fanciulli (Argentario), Giacomo Bagnoli e Raffaele Della Volpe (Atletico Maremma), Alessio Kopshti, Stefano Fusini e Federico Galbiati (Invictasauro), Alessio Delle Donne (Follonica Gavorrano), Leonardo Tompetrini (Marina), Davide Galloni (Nuova Grosseto), Pieto Rinaldi (Pitigliano), Lorenzo Offarelli, Maikol Clases, Riccardo Visalli e Alex Postiferi (Roselle), Filippo Cinelli, Luca Di Fraia, Tommaso Lenzi e Nicolò Vongher (Grosseto).