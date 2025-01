Allievi B 2009 - Campionato provinciale. Sancat, che momento. Dominio nel girone D

Gli Allievi B 2009 della Sancat tracciano un momento memorabile nella storia della società. La squadra, guidata da mister Giampiero Antonelli, ha trionfato nel girone D della prima fase provinciale del campionato e ora sta prendendo parte al raggruppamento regionale. Un risultato mai raggiunto dal sodalizio di Coverciano. Successo che non è solo un traguardo sportivo, ma anche il simbolo di un progetto ambizioso che punta a portare la Sancat tra le eccellenze del calcio giovanile. Queste le parole di Alessandro Segato, direttore organizzativo e tecnico del club: "Vedere gli Allievi B confrontarsi con le migliori della regione è un risultato di prestigio, sia per i ragazzi che per tutta la società. I nati nel 2009 hanno iniziato questa stagione con determinazione e ottimo livello tecnico, ben guidati dall’allenatore Antonelli. Già lo scorso anno avevano dimostrato le loro qualità nei Giovanissimi, inoltre la prima vittoria di questa nuova avventura è una prova di maturità e di crescita. Dopo aver chiuso il girone provinciale primi, l’obiettivo è consolidare il futuro di questi promettenti ragazzi. Vogliamo creare le basi per affrontare, nei prossimi anni, campionati sempre più impegnativi. È un progetto a lungo termine che punta a valorizzare i nostri talenti. Coesione e spirito di gruppo devono essere trainanti per tutte le nostre squadre, unite da passione e rispetto delle regole".

Nella prima partita della seconda fase gli Allievi B hanno ottenuto un successo meritato al Cerreti: la Sancat ha battuto 3-2 la Valentino Mazzola, che vanta la prima squadra in Eccellenza. Le reti della Sancat sono state firmate da Turco, Aguilera e Boccia. Gli avversari sono andati a segno con Garzella e Landi, ma non sono riusciti a scalfire la solidità dei fiorentini, diretti in campo con grinta dal capitano Camillo Stegagnini e dal vice capitano Matteo Calori. Mentre lo scorso week end gli Allievi B gialloblù sono usciti sconfitti dalla sfida con la Virtus Rifredi, ma a testa alta dal campo. Prossimo avversario la quotata Zenith Prato, club con la prima squadra in Serie D. Il calendario riserva poi per la Sancat la trasferta contro il Terranuova Traiana.

Francesco Querusti